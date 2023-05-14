Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu, yüzde 47.42; Erdoğan yüzde 46,80

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin elinde olan 91 bin 913 sandığın ıslak imzaların sonuçlarını paylaştı.

Yavaş, ""Elimize 91.913 sandığın net sonucu geldi. Kılıçdaroğlu, yüzde 47.42 oy oranıyla 11 milyon 428 bin 512 oya sahip. Erdoğan yüzde 46,80 oy oranıyla 11 milyon 278 bin 773 oya sahip." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yavaş CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. "Seyri önde takip ediyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Moraliniz bozmayın. Buradayız. Sağlıklı bağlantı içerisindeyiz. Elde ettiğimiz veriler ciddi bir düşüşü sergileyen iktidar tablosunu gösteriyor. Bu net. Elbette bu saatten sonra tüm kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimiz aldatmaya, manipüle etmeye hakkı yoktur. Kendi sandıklarımızı veriler üzerinden takip ediyoruz. Seyri önde takip ediyoruz. Rakip ittifakın itirazıyla engellenen sandık verileri bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar. Önde olduğumuz sandıklara itirazlar yapılıyor. Böyle bir strateji geliştirilmiş, saygı duyuyoruz.

Sağlıklı veri girişlerinin olduğu zeminlerde süreç olgunlaşmadan milleti aldatma adına, kazanma üzerine senaryolar kimse geliştirmesin. Halkımız buna aldanmasın. Çevrede ne olup bittiğine de hakimiz. Hareketliliği takip ediyoruz. Sandıktan ne çıkıyorsa, sonuç nasıl olgunlaşacaksa hepimiz ona razıyız. Biz sürekli çıkış, rakibimizin de iniş trendini seyrettiğini görüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Tüm görev alan vatandaşlarımızın sandıklarını terk etmemelerini özellikle istiyoruz."

Mansur Yavaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Elimize 91.913 sandığın net sonucu geldi. Kılıçdaroğlu, yüzde 47.42 oy oranıyla 11 milyon 428 bin 512 oya sahip. Erdoğan yüzde 46,80 oy oranıyla 11 milyon 278 bin 773 oya sahip. Bunların içinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in büyük ölçüdeki sandığı gelmedi. Birinci turda biteceğini düşünüyorum. Elimizdekiler ıslak imzalı tutanaklar."