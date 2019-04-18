Mansur Yavaş, Osmanlıspor'a aktarılan hafriyat gelirlerini kesti

Melih Gökçek, gelirin 'abartılmamasını', yıllık 5 milyon lira civarında bir para olduğunu söylemişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafriyat gelirlerinin Gökçek ailesine ait Osmanlıspor'a aktarılma işini sonlandırdı. Alınan bu karar aynı zamanda Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Ciddi Gazete'de yer alan habere göre, Yavaş'ın aldığı bu kararla birlikte Gökçek'lerin sahibi olduğu özel şirket statüsündeki Osmanlıspor'a bundan sonra kaynak aktarılmayacak.

Seçim döneminde söylemişti

Mansur Yavaş, seçim döneminde katıldığı bir televizyon programında, Gökçeklerin sahibi olduğu Osmanlıspor'a aktarılan parayı Ankaralılar için yatırıma dönüştüreceğini söylemişti. Yavaş, canlı yayında şu açıklamayı yapmıştı:

"Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Bilboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Biz bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız."

Ankara'nın hafriyat işi, belediye şirketi ANFA üzerinden Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Osmanlıspor'a verilmiş, Osmanlıspor da ihaleyi bir alt şirkete devredip komisyon almıştı. Melih Gökçek, gelirin 'abartılmamasını', yıllık 5 milyon lira civarında bir para olduğunu söylemişti.