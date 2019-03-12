Mansur Yavaş yargı komplosunu bozdu

Yavaş, AKP’li Ömer Çelik’in ‘saygın bir iş adamı’ dediği şikayetçinin çocuk istismarından yargılandığını, sahte şizofren raporu aldığını belirtti.

Yavaş, söz konusu olayda sahte senet verilmiş bir mağdur durumunda olduğunu ifade etti.

Yavaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Gerek haberi yapan gazete, gerekse kasıtlı olarak yargıyı etkilemeye çalışan rakibim Mehmet Özhaseki ve Ömer Çelik ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Çeşitli yalanlarla gerçeğin önüne geçilmeye çalışıldı. Seçmen karşısında itibarımın düşürülmesi hedeflendi. Ankaralı kimliğimden rahatsız olunca Makedon olduğum iddia edildi. PKK ile ittifak yaptığımız gibi alçakça bir iftira atıldı. Bu kadar yalan ve iftiraya rağmen anketlerde fark kapatılamayınca bu yalana başvurdular. Bir suçun mağdurunu suçlu ilan etmek hangi çirkef zihniyetin ürünüdür?

Şikayette bulunan kişi şantajdan hapis cezasına çarptılmış. Bu şahıs çocuk istismarından yargılanıyor, aynı zamanda şizofren raporu var.”

Detaylar geliyor…