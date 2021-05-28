Mansur Yavaş'ı çek-senet tahsilatçısı diye suçladı, çocuk pornosundan 3 yıl ceza yedi!

31 Mart yerel seçimi öncesi Mansur Yavaş’ı çek senet tahsilatçılığıyla suçladığı için iktidar basını tarafından saygın iş adamı diye övülen Necmettin Kesgin’e çocuk pornosu bulundurmaktan verilen üç yıllık ceza istinaf mahkemesinde onandı. Ceza kesinleşti. Al, sana saygın işadamı
31 Mart yerel seçimi öncesi Mansur Yavaş’ı çek senet tahsilatçılığıyla suçladığı için iktidar basını tarafından saygın iş adamı diye övülen Necmettin Kesgin’e çocuk pornosu bulundurmaktan verilen üç yıllık ceza istinaf mahkemesinde onandı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 28, 2021
Ceza kesinleşti.
Al, sana saygın işadamı pic.twitter.com/4ReUeCzFcq
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