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Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi'ne yoğun ilgi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından, “Mantar Yetiştiriciliği” eğitimi, yoğun bir katılımla düzenlendi
Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi'ne yoğun ilgi

Bakanlık binasında yer alan eğitim sırasında,  ''KKTC'de Yayılış Gösteren Mantarların Belirlenmesi Projesi''  ile ilgili sunum da gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, eğitim öncesinde konuşma yaptı.

 

Şahali: Amacımız güvenli gıdanın sürdürülebilir bir biçimde üretilmesini sağlamak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üniversitelerden, akademilerden ve farklı araştırma enstitülerinden yaralanarak ve bakanlığın da kapasitesini geliştirerek, ülkenin tarım kesimine bilimsel esaslara uygun şekilde katkıda bulunma ve yönlendirici etki yapma misyonu bilincinde hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Şahali, bu çerçevede tüm ilgili dairelerin görev tanımlarında olsun veya olmasın, eğitici faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

“Temel amacımız bu ülkede güvenli gıdanın sürdürülebilir bir biçimde üretilmesini sağlamaktır”diyen Bakan Şahali, bununla birlikte hem yurttaşların istifadesini hem de bu konuda uğraş verenlerin kalkınmasını hedeflediklerini kaydetti.

 

Karaca: Proje tamamlanma aşamasında

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün, 2015 yılı sonundan itibaren makro fungusların belirlenmesi projesine başladıklarını  ve projenin tamamlanması aşamasına geldiklerini söyledi.

Karaca, çalışmalara devam ederken her zaman için bir eğitim planladıklarını belirterek, “ Eğitim, bugüne kısmet oldu. Bu konuda çok talep var. Burada hem yetiştiricilik eğitimi vereceğiz hem de yürüttüğümüz proje ile ilgili bilgi verilerek, tespit edilen mantar çeşitleri sunulacak” dedi.

Projenin bitimine az bir  zaman kaldığını anımsatan Karaca,  Nisan 2019'da fotoğraflı, kapsamlı bir kitap hazırlanacağı  bilgisini paylaştı ve katılımcılara göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

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