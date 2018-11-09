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Mantar Zehirlenmelerine Dikkat!

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Mantarların dış görünümü ile zehirli olup olmadığı ayrımının yapılamayacağını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, bilinçsiz mantar tüketiminin organ yetmezliği hatta ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.
Mantar Zehirlenmelerine Dikkat!

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sonbahar aylarıyla birlikte görülmeye başlanan mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Doğada birçok zehirli mantar bulunduğunun altını çizen Dr. Akan, "Mantar zehirlenmeleri, yapısında zehirli madde bulunduran şapkalı mantarların tüketilmesi sonucunda gelişen, ölümle de sonuçlanabilen ciddi vakalardır. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların başlamasıyla görülür. Zehirli olan ve olmayan mantarlar arasındaki dış görünüş farkları ayırt edici bir özellik değildir" dedi.

Zehirlenme belirtilerinin mantar türlerinin yenmesini takiben, 2 saat veya 6 saat sonra ortaya çıkabildiğini vurgulayan Dr. Akan, "Mantarın yenmesini takiben 2 saat gibi kısa bir sürede; sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı ve kusma, terleme görülebilir. Mantarda bulunan zehirli maddenin özelliğine göre, yendikten 6 saat sonra gelişebilen zehirlenmelerde ise; bulantı, kusma, ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı, ilerleyen dönemlerde karaciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organların bozukluklarına bağlı belirtiler ortaya çıkabilir. Mantar yiyen bir kişide zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde yapılacak en doğru hareket, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasıdır" şeklinde konuştu.

ALERJİYE VE ŞOK'A NEDEN OLABİLİR

Mantar zehirlenmelerinden korunma yöntemlerini sıralayan Dr. Akan, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Marketlerden alınan kültür mantarları da eğer hasar görmüş ambalaj içindeyse ya da bozulmuş ve çürümüş ise tüketilmemelidir. Mantarların alerji ve anafilaksiye neden olabileceği unutulmamalıdır. Mantarların dış görünümü ile zehirli olup olmadığı ayrımının yapılamayacağı konusunda bilinçli olunmalıdır. Sonuçta koma ve ölüm söz konusu olabilir. Bir mantar bile sizi organ yetmezliğine götürebilir"

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