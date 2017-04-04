Maradona, Japon oyun firmasını dava ediyor

Ünlü Arjantinli futbolcu Diego Maradona, video oyunları firması Konami'yi dava edeceğini açıkladı.

Maradona, Pro Evolution Soccer isimli video oyununa kendi görüntüsünün izinsiz olarak kullanıldığını iddia etti

Facebook sayfası aracılığıyla olaydan duyduğu kızgınlığını dile getiren ünlü futbolcu, avukatlarının hukuki olarak harekete geçtiğini de söyledi.

Oyunda Maradona karakteri, "Efsaneler" bölümünde, Henrik Larsson, Thierry Henry ve Gary Lineker gibi oyuncularla birlikte yer alıyor.

Arjantinli yıldızın oyunda, 98 puanlık bir notu bulunuyor. Aynı oran Ronaldo'da 93, Ronaldinho'da ise 91.

PES FİRMANIN EN POPÜLER OYUNLARINDAN BİRİ

BBC'nin temasa geçtiği Japon oyun firması Konami, konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

PES olarak da bilinen oyun, Konami firmasının en popüler oyunlarından biri ve 2003 yılından bu yana firmanın kataloğunda yer alıyor.

PES'in 2017 versiyonunun temel amacı, en büyük rakibi olan FIFA'yla arasındaki mesafeyi kapatmak.