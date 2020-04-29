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Maradona: Koronavirüsün sona ermesi için 'Tanrı'nın Eli'nin yardımcı olmasını diliyorum

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Maradona: Koronavirüsün sona ermesi için 'Tanrı'nın Eli'nin yardımcı olmasını diliyorum
Maradona: Koronavirüsün sona ermesi için 'Tanrı'nın Eli'nin yardımcı olmasını diliyorum

Arjantinli futbol efsanesi Maradona ‘Tanrı’nı Eli’nin koronavirüs salgınının üstesinden gelmeye yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

Arjantin’de salgın nedeniyle liglerin yeniden yapılandırılması üzerine Maradona’nın La Plata merkezli Gimnasia takımı da küme düşmekten kurtulmuş oldu.

22 Haziran 1986 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda çeyrek finallerinde Arjantin ile İngiltere karşı karşıya gelmişti.

Maçta, Maradona, sağ kanattan yapılan ortayla İngiltere takımının kalecisi Peter Shilton’la topa yükselmiş, Maradona sol eliyle dokunarak topu İngiltere ağlarına göndermesi üzerine çıkan tartışmalar üzerine Maradona golün ‘biraz kendi kafası biraz da Tanrı’nın Eli’yle geldiğini’ söylemişti.

59 yaşındaki Maradona, teknik direktörlüğü yaptığı takımın liglerdeki değişiklikle küme düşmemesini de anımsatarak “Bize de Gimnasia’ya da oldu. Birçokları bunun yeni bir ‘Tanrı’nın Eli’ olduğunu söylüyor” dedi ve koronavirüs için de aynısını diledi:

“İnsanların hayatlarına devam edebilmeleri, sağlıklı ve mutlu olabilmeleri için bu elin şimdi de salgının icabına bakmasını istiyorum.”

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