Maradona: Yüz binlerce hayranı 'ölümsüz dev'i son kez selamlamak için sıraya girdi

Üç günlük yas ilan edilen Arjantin'de binlerce hayranı, kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden efsane futbolcu Diego Maradona'ya veda etmek üzere Buenos Aires'deki başkanlık sarayına akıyor.

Üç günlük yas ilan edilen Arjantin'de binlerce hayranı, kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata veda eden efsane futbolcu Diego Maradona'ya veda etmek üzere Buenos Aires'deki başkanlık sarayına akıyor.

Casa Rosada'da ziyarete açılan Maradona'nın tabutunun önünden binlerce kişi ağlayarak, öpücükler yollayarak, dua ederek geçmeye başladı.

Maradona'nın 10 numaralı formasıyla yattığı, üzerine Arjantin bayrağı serili naaşını bugün akşam saatlerine kadar bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Halkın ziyaretine açılan başkanlık sarayı Casa Rosada'nın kapıları açıldığında kalabalıktan bir kesim güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen bariyerleri aşarak içeri girmek isteyince bazı gergin sahneler yaşandı.

Sabahın daha erken saatlerinde yapılan özel törene ise ailesi ve eski takım arkadaşları katıldılar.

Hayranları 'Ölümsüz Dev'in yasını tutuyor

Maradona'nın ölümü sadece Arjantin'de değil dünyanın dört bir yanında büyük üzüntü yarattı.

Dün akşam forması olan 10 numaraya uyacak şekilde yerel saatle 22.00'de Arjantin'deki bütün stadyumların ışıkları onun anısına yakıldı.

Hayranları çoğu gözyaşları içerisinde onun eski takımı Boca Juniors'un Buenos Aires'deki stadı La Bombonera'ya aktılar.