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Maradona'dan Nicolas Maduro'ya destek

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Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu Diego Maradona, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiğini açıkladı.
Maradona'dan Nicolas Maduro'ya destek

Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu Diego Maradona, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiğini açıkladı.

Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesi sonrasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya birçok ülke ve kişiden destek mesajları geliyor.

Bu isimlerden biri olan Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu Diego Maradona Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değişmeyeceğim. Bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Nicolas Maduro'nun yanındayım. Venezüella'da halk yönetir. Onları seviyorum!"

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