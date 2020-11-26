Dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük efsanelerden olan Maradona ölümüyle tüm dünyayı yasa boğdu. Arjantinli efsanenin naaşı Arjantin Başkanlık Binası'nda tutulmaya başlandı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ve ölümüyle dünyadaki tüm futbolseverleri üzen Maradona için ülkesi Arjantin'de 3 gün yas ilan edilirken, efsane futbolcunun naaşı Arjantin Başkanlık Binası'nda tutulmaya başlandı