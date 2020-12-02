Maradona'nın ölümü için yeni iddia

Arjantinli Nöroloji uzmanı Nelson Castro, futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın antidepresan ve antipsikotik ilaçlarını birlikte kullandığı için kalp krizi geçirdiğini öne sürdü.

Sağlık uzmanları, futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın neden kalp krizi geçirdiğine dair çarpıcı bir iddia ortaya koydu.

Nörolog Nelson Castro, Arjantin'de yaptığı açıklamada Maradona'nın kalp krizi geçirmesinden önce antidepresanlar ile uyuşturucuları birlikte aldığını ve bu karışımın Maradona'nın kalbini durdurmuş olabileceğini belirtti.

"Antidepresan ve antipsikotik birlikte kullanılınca kalp atışı hızlandırır"

Castro, "Maradona'nın kanında çok fazla antidepresan ve antipsikotik karışımı vardı. Kullandığı maddeler ve ilaçların birçok etkisi bulunuyor. Bunlardan biri de kalp atış hızını arttırmak" dedi.



Arjantinli doktor ayrıca "Eğer bu ikisini birlikte içtiyse kalp atışı çok hızlanmış demektir. Bu da zaten yorgun olan kalbini durdurmuş olabilir" şeklinde konuştu.