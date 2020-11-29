Maradona'nın serveti ne kadar
Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Maradona’ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli bir gazeteci Maradona için, “Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü” ifadesini kullandı.
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi 10 numarası Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer alırken, Maradona’ya yakın bir gazeteci futbolcu için "Fakir öldü" dedi.
29 Kasım 2020 Pazar 18:35
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