Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Maradona’ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli bir gazeteci Maradona için, “Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü” ifadesini kullandı.