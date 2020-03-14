Maraş Avcılık Atıcılık Birliği, Ercan Havaalanı bölgesine 200 harnup fidanı dikti.

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Cem Yababa tarafından yapılan açıklamaya göre, birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Avcılık Federasyonu’nun birliğe hibe ettiği 200 adet harnup fidanının ekimi gerçekleştirildi.

Bu gibi faaleyitlerin süreceğini belirten Yababa, birlik olarak yaban hayvanlarının sağlıklı üremesine ve doğaya büyük önem verdiklerini bildirdi. Yababa, “Avcılık demek hayvanları, doğayı yok etmek değildir” dedi.

Ülke ve toplum yararına etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceklerine vurgu yapan Cem Yababa, önümüzdeki aylarda Gazimağusa ve Iskele bölgelerinde sahil boyunca büyük bir temizlik kampanyası başlatacaklarını ifade etti.