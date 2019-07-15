Maraş Belediye Başkanı Alexis Galanos öldü

Son nefesini bıraktığında Yunanistan'da bir adada tatil yapıyordu.
Yunanistan'da bir adada tatilde olan Mağusa Belediye Başkanı Alexis Galanos, son nefesini bıraktığı bilgilere göre hayatını terk etti.
Başsağlığı, DISY Başkanı tarafından twitter'daki yazısıyla ifade edildi.
Kimdir?
Alexis Galanos, Kıbrıslı Rum bir politikacıdır. 1991-1996 yılları arasında Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanlığı yaptı. King's College'da Ekonomi ve Hukuk okudu.
Μόλις πληροφορήθηκα τον απρόσμενο χαμό του καλού φίλου και στενού συνεργάτη Δημάρχου Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανού. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του αγώνα της πατρίδας μας και των Αμμοχωστιανών. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην Αλεξάνδρα, τα παιδιά και τους οικείους του.
— Averof Neofytou (@AverofCY) 15 Temmuz 2019
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