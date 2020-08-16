Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için düğmeye basıldı. Güney Kıbrıs'ta 'sözde' Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, 'Hayelet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın açılacağını, Türklerin blöf yapmadığını söyledi.

ıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için düğmeye basıldı. Güney Kıbrıs'ta 'sözde' Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, 'Hayelet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın açılacağını belirtti