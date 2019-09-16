“Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun açıklamaları

Fileleftheros gazetesine göre Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, “belediyenin” amacının, Türk “kışkırtmaları” karşısında doğrudan ve sonuç verici eylem olduğunu belirtirken, yeni oldubittileri bertaraf etmek için her düzeyde faaliyet göstereceklerinin ifade etti.

“Belediye’nin, yeni suçu bertaraf etmek için lazım olanları yapacağını” söyleyen Yoannu, Kıbrıs içerisinde ve dışında, zaten çok yönlü faaliyet başlattıklarını ifade etti.

Yoannu açıklamasında, sadece Maraş konusunun ele alınacağı özel bir Ulusal Konsey toplantısı için de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

Haravgi gazetesine göre, Yoannu konuşmasında ayrıca Maraş kökenli Rumlara birlik çağrısı da yaptı.

Maraş konusunun, ileriye götürülmesi için Maraş kökenlilerden oluşacak olan iki danışma komitesi ile bir kültür komitesinin kurulmasına karar verildiğini söyleyen Yoannu, “belediyenin”, içeriğinden haberdar olunan referans şartları üzerinde anlaşma sağlanmasından yana olduğunu ifade etti.

Yoannu, Maraş kökenli Rumların elleri bağlı oturmayacağını da söyledi.