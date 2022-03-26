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Maraş Belediye Başkanı’ndan BM Genel Sekreterine mektup Kaynak: Maraş Belediye Başkanı’ndan BM Genel Sekreterine mektup

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Maraş Belediye Başkanı’ndan BM Genel Sekreterine mektup Kaynak: Maraş Belediye Başkanı’ndan BM Genel Sekreterine mektup
Maraş Belediye Başkanı’ndan BM Genel Sekreterine mektup Kaynak: Maraş Belediye Başkanı’ndan BM Genel Sekreterine mektup

Maraş Belediye Başkanı  Simos Yoannu’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Maraş konusunda kısa süre önce mektup gönderdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu’nun imzasını taşıyan mektup, Guterres’e verilmek üzere BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’a iletildi.

Habere göre, Maraş Belediye Başkanı Yoannu mektubunda, “Maraş kökenli Rumların, tüm Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerin, Ermenilerin, Latinlerin ve Maronitlerin, taksim, iki devlete dayalı çözüm ile uzlaşmadığını, halkın; BM tarafından benimsenen Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinden yana olduğunu” savundu.

Yoannu, BM kararları dışında Maraş’ın statüsündeki herhangi bir değişikliğin oldukça zararlı olacağından da bahsetti.

Yoannu ayrıca normal bir ülkede, yeniden birleşmiş bir ülkede yaşamayı heyecanla beklediklerini ifade ederken Guterres’in “Kıbrıs’ın doğal bir devlet olması gerekir” şeklindeki tezine de atıfta bulundu.

Kaynak: Maraş Belediye Başkanı’ndan BM Genel Sekreterine mektup

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