  • BIST 110.504
  • Altın 178,153
  • Dolar 4,1072
  • Euro 5,0840
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Maraş Bölgesi Asfalt Yenileme ve Kaldırım Yapımı Projesi için imzalar atıldı

» »
Gazimağusa Belediyesi’nin Maraş Bölgesi’nin asfalt, kaldırım ve drenaj altyapısını baştan sona yenileneceği Maraş Bölgesi Asfalt Yenilemeve Kaldırım Yapımı Projesi’nin ihale sözleşmesi bugün belediyede düzenlenen törenle imzalandı.
Maraş Bölgesi Asfalt Yenileme ve Kaldırım Yapımı Projesi için imzalar atıldı

İhale sözleşmesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Sercem Asfalt LTD Direktörü Cemal Bulutoğluları imza koydu.  Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imza töreninde yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla Sakarya Mahallesi’nde 2 milyon TL maliyetli asfalt projesini tamamlamasının ardından Maraş Bölgesi’nin asfalt çalışmalarıyla ilgili ihalenin de sonuçlandığını ifade ederek,  proje kapsamında kaldırım çalışmaları, yağmur suyu drenajçalışmaları, yolların gerçek ölçülerinde genişletilmesi, 6 km’lik asfalt dökülmesi, 6.5 km kaldırım inşası çalışmalarının yer aldığını ifade etti.Sercem Asfalt LTD’in yüklenici firma olarak belirlendiği projenin 270 taksim gününde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Arter,4 milyon 631 bin TL’lik maliyetliprojenin 3 milyonluk kısmının TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından, geri kalanının  dabelediyenin öz kaynaklarındankarşılanacağını belirtti.

Başkan İsmail Arter TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi yetkililerine, EBİ müşavirlik firması çalışanlarına, belediye meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, Sercem Asfalt LTD’in başarılı olmasını temenni ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

Sercem Asfalt LTD Direktörü Cemal Bulutoğluları ise, Gazimağusa Belediyesi’nin büyük bir ihalesini kazandıklarını, Sercem Asfalt LTD olarak uzun yıllar birçokşehredamgalarınıvurduklarını, çok sayıda yol çalışması yaptıklarını ifade ederek, Başkan İsmail Arter’i mahcup etmeyeceklerini ve Maraş projesini en güzel şekilde yapacaklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Son Dakika: Ölümlü trafik kazası09 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
  • Dikkat bu bölgede elektrik kesintisi olacak08 Nisan 2018 Pazar 10:04
  • CTP'li meclis grubu üyelerinden Arter’e tepki: “Ödeme çekleri bozulmuyor”06 Nisan 2018 Cuma 15:56
  • İçişleri Bakanı Baybars Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti05 Nisan 2018 Perşembe 16:47
  • Namık Kemal Lisesi yanında tarikat05 Nisan 2018 Perşembe 13:06
  • Sinema Günleri bugün başlıyor05 Nisan 2018 Perşembe 12:38
  • “40 Yıllık Yazılarım” kitabı Mağusa’da tanıtıldı05 Nisan 2018 Perşembe 12:25
  • Mormenekşe Enginar Festivali Komitesi Arter’i ziyaret etti04 Nisan 2018 Çarşamba 15:49
  • Kıb-Tek ne iş yapıyor?03 Nisan 2018 Salı 12:06
  • Gazimağusa'da apartmandan 9 metere yüksekten düştü hayatını kaybetti01 Nisan 2018 Pazar 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti