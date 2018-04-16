Maraş Bölgesi Asfalt Yenileme ve Kaldırım Yapımı Projesi için imzalar atıldı

İhale sözleşmesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Sercem Asfalt LTD Direktörü Cemal Bulutoğluları imza koydu. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imza töreninde yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla Sakarya Mahallesi’nde 2 milyon TL maliyetli asfalt projesini tamamlamasının ardından Maraş Bölgesi’nin asfalt çalışmalarıyla ilgili ihalenin de sonuçlandığını ifade ederek, proje kapsamında kaldırım çalışmaları, yağmur suyu drenajçalışmaları, yolların gerçek ölçülerinde genişletilmesi, 6 km’lik asfalt dökülmesi, 6.5 km kaldırım inşası çalışmalarının yer aldığını ifade etti.Sercem Asfalt LTD’in yüklenici firma olarak belirlendiği projenin 270 taksim gününde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Arter,4 milyon 631 bin TL’lik maliyetliprojenin 3 milyonluk kısmının TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından, geri kalanının dabelediyenin öz kaynaklarındankarşılanacağını belirtti.

Başkan İsmail Arter TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi yetkililerine, EBİ müşavirlik firması çalışanlarına, belediye meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, Sercem Asfalt LTD’in başarılı olmasını temenni ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

Sercem Asfalt LTD Direktörü Cemal Bulutoğluları ise, Gazimağusa Belediyesi’nin büyük bir ihalesini kazandıklarını, Sercem Asfalt LTD olarak uzun yıllar birçokşehredamgalarınıvurduklarını, çok sayıda yol çalışması yaptıklarını ifade ederek, Başkan İsmail Arter’i mahcup etmeyeceklerini ve Maraş projesini en güzel şekilde yapacaklarını ifade etti.