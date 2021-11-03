Maraş Bölgesi KKTC Turizminde Alternatif Oldu

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: "Ciddi Bir Ziyaretçi Akını Var. Maraş'ın Açılması Turizm Açısından Olumlu Bir Adım Oldu. Kesinlikle Katma Değeri Olacaktır. Maraş İçin Gelen Turistler Var. Alternatif Turizm Modeli Oluşturdu"

"Türkiye İle İş Birliğini Her Geçen Gün Artırıyoruz. Türkiye İle Ayrımız Gayrımız Yok"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasıyla ciddi bir ziyaretçi akınıyla karşılaştıklarını söyledi.

Antalya Turizm Fuarına katılmak üzere geldiği kentte AA muhabirine konuşan Ataoğlu, Kapalı Maraş'ta 46 yıl aradan sonra geçen yıl kademeli olarak açılım sürecinin başladığını hatırlattı.

Önce sahil bölümünün, akabinde ise farklı bir güzergahın açıldığını dile getiren Ataoğlu, Maraş'ın, ziyarete açıldıktan sonra yeni tip koronavirüse rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından gezildiğini, turizmde alternatif sacayaklarından birini oluşturduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinden Maraş'ı görmek isteyen insanların olduğunu vurgulayan Ataoğlu, "Ciddi bir ziyaretçi akını var. Maraş'ın açılması turizm açısından olumlu bir adım oldu. Kesinlikle katma değeri olacaktır. Maraş için gelen turistler var. Alternatif turizm modeli oluşturdu." diye konuştu.

“TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Ataoğlu, KKTC'de turizmi geliştirmek adına Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de iş birliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye ile ciddi bir güç birliğine sahip olduklarına dikkati çeken Ataoğlu, Türkiye'nin turizm alanında katıldığı fuarlarda KKTC'nin de isminin lanse edildiğini, bunun kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a destekleri için teşekkür eden Ataoğlu, "Türkiye ile iş birliğini her geçen gün artırıyoruz. Türkiye ile ayrımız gayrımız yok. Kendimizi burada kendi evimizde gibi hissediyoruz." dedi.

Uzun yıllar önce KKTC'den göç edip İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türklerinin gelip KKTC'yi ziyaret etmeleri noktasında tanıtım çalışmaları yaptıklarını anlatan Ataoğlu, "Z kuşağının KKTC'ye gelip, atalarının topraklarını ziyaret etmelerini, buraları görmelerini istiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz, Türkiye de bize bu konuda destek oluyor." ifadesini kullandı.

Ataoğlu, Türkiye'deki vatandaşları da tarihi ve doğal güzellikleri görmeleri için KKTC'ye davet etti.