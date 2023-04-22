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Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

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Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı.
Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim 2020 tarihinde kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesine giden 1 milyonuncu ziyaretçi olan Gazimağusalı Fevzi ve Özlem Bingöl çiftini tebrik ederek “1 milyonuncu ziyaretçi belgesi” takdim etti.

Maraş'ın açık kısmını gezenlerin sayısının 1 milyona ulaşması sebebiyle düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Maraş'ı ziyaret eden 1 milyonuncu kişi olan Fevzi-Özlem Bingöl çiftine, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından takdir ve ziyaretçi belgeleri verilerek kitap hediye edildi.

“MARAŞ AÇILIMI, KKTC İÇİN BÜYÜK BİR EKONOMİK POTANSİYEL TAŞIYOR”

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın, açıldığı günden beri ilgi odağı olduğunu belirterek günlük 2 bin ziyaretçi çeken bölgenin Gazimağusa'ya önemli turistik ve ekonomik katkı sağladığını kaydetti.

Maraş'ın açılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli desteği olduğunu hatırlatan Tatar, bunun için Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Maraş’ın Gazimağusa için büyük değer taşıdığını vurgulayan Tatar, "Maraş’ta bundan sonra da yeni alanların açılması temennimizdir. Maraş sosyal konut yapılması projesiyle gündemde. Dolayısıyla bölgeye ilgi artarak devam ediyor. Bölgenin ülkenin parlayan yıldızı olacağına inancımız tam." diye konuştu.

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