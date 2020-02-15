Maraş eyleminde arbede ve engelleme!

Kapalı Maraş'ta yapılan toplantıyı protesto eden eylemciler bu sabah Gazimağusa Vergi Dairesi önünde toplandı.

Yapılan basın açıklamasından sonra eylemciler kapalı Maraş'ta yapılan toplantıya katılmak için kapalı Maraş'a doğru yürümeye çalıştı.

Eylemciler ile polis ardından kısa süreli, arbede yaşandı.

Eylemcilerin Kapalı Maraş'a yürümesi polis tarafından engelleniyor.

IRKAD SEÇİLMİŞ OLARAK KATILAMIYORUM

GMB Belediye Meclis üyesi Ulus Irkad ben seçilmiş Belediye Meclis üyesi olarak kent ile ilgili olan bir toplantıya katılamıyorum. Bu olacak iş değil.

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