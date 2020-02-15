Maraş eyleminde arbede ve engelleme! EYLEM SONA ERDİ (VİDEO)

Maraş eyleminde arbede ve engelleme!

Kapalı Maraş'ta yapılan toplantıyı protesto eden eylemciler bu sabah Gazimağusa Vergi Dairesi önünde toplandı.

Yapılan basın açıklamasından sonra eylemciler kapalı Maraş'ta yapılan toplantıya katılmak için kapalı Maraş'a doğru yürümeye çalıştı.

Eylemciler ile polis ardından kısa süreli, arbede yaşandı.

Eylemcilerin Kapalı Maraş'a yürümesi polis tarafından engelleniyor.

IRKAD SEÇİLMİŞ OLARAK KATILAMIYORUM

GMB Belediye Meclis üyesi Ulus Irkad ben seçilmiş Belediye Meclis üyesi olarak kent ile ilgili olan bir toplantıya katılamıyorum. Bu olacak iş değil.

KANATLI, 41 PLAKALI ARAÇ GEÇİYOR BİZ GEÇEMİYORUZ

Eylemin organizatörlerinden YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı sosyal medya hesabından paylaştığı iletide "Gene barikat, 41 plakalı araç geçer biz geçemiyoruz" dedi.

Fotoğraf: Murat Kanatlı tarafından sosyal medyada paylaşıldı

KANATLI: POLİS İSİMLİKLERİ YOK

Murat Kanatlı yaptığı açıklamada polisin isimliklerinin mahkeme kararlarına rağmen olmadığını ve yol kesmenin de yasal olmadığını açıkladı.

Kanatlı açıklamasında içeride yapılan toplantı yeni bir ABAD kararı doğuracak onları uyarıyoruz dedi.

Eylem sona erdi.