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Maraş Göçmeni Bafra’da ev kiraladı, kuzeye taşındı

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Maraşlı bir göçmen, geri dönmek için Kıbrıs sorununun çözülmesini bekleyemedi. Şimdi çocukken tatil yaptığı yakındaki bir köyde (Bafra) bir yer kiraladı.
Maraş Göçmeni Bafra’da ev kiraladı, kuzeye taşındı

Maraşlı bir göçmen, geri dönmek için Kıbrıs sorununun çözülmesini bekleyemedi. Şimdi çocukken tatil yaptığı yakındaki bir köyde (Bafra) bir yer kiraladı.

Adadaki siyasi durumdan ve Kıbrıs sorunundaki uzun süreli çıkmazdan hayal kırıklığına uğrayan Kıbrıslı Rum emeklilerden biri, emeklilik yıllarını çocukluk tatillerini geçirdiği Bafra’da geçirmeye karar verdi.

67 yaşındaki Michalis Louca ve eşi Marianna, 1 Ağustos’tan beri Karpaz Yarımadası’ndaki Bafra’da geçirmeyi ve orada kalıcı olarak kalmayı planlıyor. Cyprus Mail’e konuşan Louca, yaz tatillerini dedesinin köyü olan Bafra’da geçirdiğini söyleyerek, Bafra’ya taşınma kararının, yakın zamanda Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmayacağından dolayı olduğunu söyledi. 

Louca, “hiçbir şey olmayacak. Açıklamalardan bıktım, tarafların bir çözüm istemediği açık” diyerek, “mazeret bulmaya devam etmelerini dinlemekten bıktım” ifadelerini kullandı.

Bafra’ya taşınmadan önce Strovilia’da yaşayan Louca, bir kısmı İngiliz üsleri ve bir kısmı tampon bölge içinde olan bir Dherynia bölgesi Strovilia’da yaşamanın zor olduğunu ifade etti. 

Üsler tarafından kontrol edilen bazı kısımları, bölgedeki ilerleyen Türk ordusu tarafından engellenen diğer kısımlarıyla bu kadar yoğun bir şekilde bölümlere ayrılmış bir alanda yaşamayı zor bulan Louca, ”bu dayanılmaz bir durumdu, eve gitmek için tarlalardan geçmek zorunda kaldım ” dedi.

Yaşadığı sıkıntıların ardından Bafra’ya taşınmaya karar verdiğini ve bir aramadan sonra köyde kiralık bir ev bulduğunu da ifade eden Louca, 1974’ten beri yaşadığı yerde yabancı gibi hissettiğini de belirtti. 

Bölgedeki insanların Türkiye’nin doğusundan geldiğini de ifade eden Louca, “buradaki insanlarla, komşularla çok iyi ilişkilerim var. Her gün sahile gidiyorum, yürüyorum, orada arkadaş edindim” ifadelerini de kullandı.

Dilin bir sorun olmadığını da ifade eden Louca, “İngilizce iletişim kuruyoruz, bazı insanlar biraz Yunanca konuşuyor, iletişim kurmak için işaret dilini de kullanıyoruz” dedi.

Louca sözlerine “sonunda eve döndüm” diyerek son verdi. 

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