Maraş halen neden açılmıyor? Tatar: “Ersin Tatar Hükümetinin ilk açıklaması, Maraş Projesiydi”

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlayan Başbakan Tatar, yine aynı programın dünkü yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Maraş’ın kimin projesi olduğu konusunda hükümet ortakları kavga ediyor” ifadeleri üzerine “Ersin Tatar Hükümetinin ilk açıklaması, Maraş Projesiydi” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, gazeteci Cüneyt Özdemir’in Youtube hesabındaki yayınına katılarak Özdemir’in sorularını yanıtladı.

Özdemir’in dünkü programına konuk olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, kendisine yönelik “dergah ve dua” açıklamalarına tepki gösteren Tatar, şöyle konuştu:

“Sayın Akıncı dergah falan dedi, beni tanımıyor. Biz Lefkoşa Surlariçi’nde yürürken yoldan çevirdiler, davet ettiler, 5 dakika çayımızı için dediler, biz de girdik ve çayımızı içtik. Hepsi bu… Bunu alıp büyütmeye çalışıyorlar. Ayıplar olsun, siyaset bu mu?”