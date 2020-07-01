“Maraş kökenli rumlar endişeli”

Maraş kökenli Rumların, kapalı Maraş bölgesinin Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasına ilişkin endişelerini dile getirdikleri belirtildi.

Politis gazetesi, sözde “Maraş Belediyesinden” bir heyetin, pazartesi günü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşme yaparak, duydukları endişe ve kaygıyı dile getirdiklerini yazdı.

Haberi “Türk Metotlarına Yanıtlar Arıyorlar-Maraş Odakta” başlığıyla veren gazete, sözde “Maraş Belediye” heyeti ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmenin ayrıntılarına yer verdi.

Kapalı Maraş bölgesinin Kıbrıs Türk idaresi altında muhtemel açılması korkusunun, Maraş’ta mülkleri bulunan yasal hak sahiplerini alarma geçirdiğini yazan gazete, bu kişilerin; mülklerini korumak için yönlendirme aradığını da belirtti.

Gazete, bu konunun, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile heyet arasındaki görüşmenin esas gündem maddesini teşkil ettiğini de yazdı.

Habere göre toplantıda, sözde “Maraş Belediyesi”, Dışişleri Bakanlığı ve Hukuk Dairesi’nden kişilerden oluşacak bir çalışma grubunun derhal kurulmasına da karar verildi.

Sözde “Maraş Belediyesi” de, tamamen danışmanlık işlevi görecek olan , eski diplomatlardan, eski siyasilerden oluşan gayri resmi bir grubun oluşturulmasına karar verdi.

Haberi “Maraş İle İlgili Türk Planlarının Önüne Geçilmesine Yönelik Ortak Eylem” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, sözde “Maraş Belediyesi”nin görüşmeye ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre yapılan açıklamada, Rum Dışişleri Bakanı ve yerel yetkililerin, oldu bittilerin önüne geçilmesi için ortak eylem planı yapılması konusunda görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca kapalı Maraş bölgesinin açılmasına yönelik Türkiye’nin “sürmekte olan provokatör ve kışkırtıcı faaliyetlerinin” yönetilmesi konusunun da ele alındığı ifade edildi.