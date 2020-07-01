  • BIST 115.867
  • Altın 394,032
  • Dolar 6,8496
  • Euro 7,6889
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

“Maraş kökenli rumlar endişeli”

» »
“Maraş kökenli rumlar endişeli”
“Maraş kökenli rumlar endişeli”

Maraş kökenli Rumların,  kapalı Maraş bölgesinin Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasına ilişkin endişelerini dile getirdikleri belirtildi.

Politis gazetesi, sözde “Maraş Belediyesinden” bir heyetin, pazartesi günü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşme yaparak, duydukları endişe ve kaygıyı dile getirdiklerini yazdı.

Haberi “Türk Metotlarına Yanıtlar Arıyorlar-Maraş Odakta” başlığıyla veren gazete, sözde “Maraş Belediye” heyeti ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmenin ayrıntılarına yer verdi.

Kapalı Maraş bölgesinin Kıbrıs Türk idaresi altında muhtemel açılması korkusunun, Maraş’ta mülkleri bulunan yasal hak sahiplerini alarma geçirdiğini yazan gazete, bu kişilerin;  mülklerini korumak için yönlendirme aradığını da belirtti.

Gazete, bu konunun, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile heyet arasındaki görüşmenin esas gündem maddesini teşkil ettiğini de yazdı.

Habere göre toplantıda, sözde “Maraş Belediyesi”, Dışişleri Bakanlığı ve Hukuk Dairesi’nden kişilerden oluşacak bir çalışma grubunun derhal kurulmasına da karar verildi.

Sözde “Maraş Belediyesi” de, tamamen danışmanlık işlevi görecek olan , eski diplomatlardan, eski siyasilerden oluşan gayri resmi bir grubun oluşturulmasına karar verdi.

Haberi “Maraş İle İlgili Türk Planlarının Önüne Geçilmesine Yönelik Ortak Eylem” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, sözde “Maraş Belediyesi”nin görüşmeye ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre yapılan açıklamada, Rum Dışişleri Bakanı ve yerel yetkililerin, oldu bittilerin önüne geçilmesi için ortak eylem planı yapılması konusunda görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca kapalı Maraş bölgesinin açılmasına yönelik Türkiye’nin “sürmekte olan provokatör  ve kışkırtıcı faaliyetlerinin”  yönetilmesi konusunun da  ele alındığı ifade edildi.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de Evi Olmadığı İçin Akama’ya Yerleşen İngiliz Kurtarıldı30 Haziran 2020 Salı 11:33
  • Yeni Bakanlar Görevlerini Teslim Aldı30 Haziran 2020 Salı 10:31
  • AKEL Kıdem Tazminatını Vermeyi Ret Eden Lamaris’i Tüm Yetkilerinden Mahrum Etti30 Haziran 2020 Salı 10:18
  • Güney Kıbrıs’ta dün akşam 2 kişi bir apartman dairesinde ölü bulundu.30 Haziran 2020 Salı 08:34
  • Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka29 Haziran 2020 Pazartesi 18:25
  • Güney Kıbrıs’ta cinayet zanlısı aranıyor…29 Haziran 2020 Pazartesi 18:22
  • Güney Kıbrıs, ENI-Total konsorsiyumunun sözleşmelerini bir yıl uzattı29 Haziran 2020 Pazartesi 12:00
  • BAF Hastanesi’nde Çeteleşme29 Haziran 2020 Pazartesi 11:55
  • Eğlence Mahallesini Tilkiler Bastı29 Haziran 2020 Pazartesi 11:32
  • Akel’den Hükümete Filistin Konusunda Çağrı29 Haziran 2020 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti