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Maraş kökenli Rumlar Maraş'taki gelişmelerden ötürü eylem hazırlığında

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Maraş kökenli Rumların, bir eylem hazırlığında olduğu bildirildi.
Maraş kökenli Rumlar Maraş'taki gelişmelerden ötürü eylem hazırlığında

Maraş kökenli Rumların, Türkiye ve KKTC makamlarının kapalı bölge Maraş’ta yaptıkları iddia edilen “yeni oldubittilere yanıt olarak” bir eylem hazırlığında olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili haberinde, kapalı bölge Maraş’ta şekillenmekte olan durumun trajik olduğunu iddia eden Haravgi gazetesi, “Yeni oldubittiler yaratılması ve bunların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eliyle mühürlenmesinin, Maraş’ın yasal sakinleri arasında ve belediyede tepkilere neden olduğunu” öne sürdü.

Sözde “Maraş Belediyesinin”, kapalı bölge Maraş’ta yapılan çalışmaların BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalinden ibaret olduğunda ısrarcı olduğunu öne süren gazete, belediyenin daha ileri reaksiyonlarda bulunulmasına yönelik yeni kararlar almasının beklendiğine işaret etti.

Belediye grupları tarafından ortaya bir dizi öneri konduğunu ve bu öneriler arasında, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Maraş’ı ziyaretiyle yeni oldubittilerin gündeme gelecek olmasına karşılık bir hareketlilik-protesto etkinliği hazırlığı”nın da bulunduğu ifade edildi.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, Maraş konusunun 14 Haziran’da gerçekleştirilecek NATO toplantısı çerçevesinde, Yunanistan Başkanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşmede de ortaya konmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, ileri sürülen “yeni meydan okumalar” konusunda sözde “Maraş Belediyesi” tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hali hazırda mektup gönderildiğini de ekledi.

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