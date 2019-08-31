“Maraş konusu ve Lute’un gelişi”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, beraberindeki bir grup gazeteciyle birlikte, geçtiğimiz gün kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaret ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un bugün Kıbrıs’a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.



Fileleftheros gazetesi “Lute’a Mayın Tarlası Döşediler- Özersay’ın Şovu BM’nin Yeni Çabasında Probleme Neden Oluyor- Lute’un Misyonu Zor- Kıbrıs Sorunundaki Diğer Şeylerin Yanı sıra, Özersay’ın Maraş’la İlgili Şovu da Ortaya Çıktı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’taki misyonunun, anlık olarak, Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratmaya ve yeni müzakereler için yolu açmayı başaracağına dair umutlar meydana getirdiğini yazdı.

Tarafların mevcut tezlerinin ise hali hazırda Lute’un aşması gereken önemli bir engel teşkil ettiğini öne süren gazete, “bütün bunlara Özersay’ın şovunun da eklendiğinin görüldüğünü ve bunun durumları daha da zorlaştırdığını” iddia etti.



“Bundan ötürü, işgal rejiminin kapalı bölge Maraş’taki hareketlerinin BM’nin yeni çabasını mayınlamaya çalıştığını” iddia eden gazete, “Özersay’ın (Türklerin de kabulüne göre Ankara’nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen) hareketinin, Mustafa Akıncı’nın müzakere masasında nasıl hareket edeceğine dair ciddi problemler meydana getirdiğini” öne sürdü.



“Çünkü şu anki olgularla, zor durumda ilk kalacak olanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu” iddia eden gazete, çünkü bu olgularla, Akıncı’nın müzakere pozisyonunun sorgulanmasının açık olduğunu ileri sürdü.



Türklerin Maraş’taki hareketlerinin, Lefkoşa Rum kesiminin, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerekse de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yakında gerçekleştireceği görüşmelerde ortaya koyacağı bir mesele olduğunu da yazan gazete, görüşmelerde “bunların müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını havaya uçuran hareketlerden ibaret olduğunun vurgulanacağını” belirtti.



İlk aşamada Türklerin Maraş’taki faaliyetlerinin yarın Jane Holl Lute’un gündemine getirileceğini yazan gazete, bir sonraki aşamanın ise New York’ta yapılacak görüşmeler olduğunu belirtti.



Hedefin, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri tarafına dönmekte olduğunu kaydeden gazete, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinin, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında meydana getirilmekte olan problemler konusunda bilgilendirileceğini belirtti.



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de dün yaptığı açıklamada, konunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından, Avrupa Birliğinde üst düzeyde ortaya konacağını söyledi.



“Karada ve denizdeki problemlerin, Özersay’ın kapalı bölge Maraş’taki şovu ile Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki sondajlar olduğu” iddiasında da bulunan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün RİK’e yaptığı açıklamada, Maraş’la ilgili belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin üç sebep kayda geçirdiğini belirtti.



Gazete bunları şöyle sıraladı: “Bunlardan ilki, son dönemde gözlemlenen hareketliliğin ortasında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin engellenmesi çabasıdır. Özersay’ın Maraş’taki kışkırtıcı şovunun, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişinden iki gün önce olmasının, tesadüf olmadığı da düşünülüyor. İkincisi ise, Kudret Özersay’ın Nisan ayında işgal bölgelerinde gerçekleştirilecek olan seçimlerle ilgili şahsi hırslarıdır. Fakat bunun karşılığı olmadığı gibi görülüyor. Üçüncüsü ise, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun karşı karşıya bulunduğu ciddi ekonomik problemler ve son dönemde AİHM’ye yapılan başvurular, Komisyonu etkisiz bir araç haline getirme eğilimindedir. Malların güya EVKAF’a ait olduğunu kanıtlamak için, Maraş’ta envanter sayımı yapılmasına karar vermelerinin bir sebebi de budur.”



Gazete “Olası Satışlarla İlgili Toplantı” ara başlıklı haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ilgili bir soruya yanıtında “önümüzdeki hafta Maraş’taki mal-mülk satışları konusunda bir toplantı yapılacağını açıkladığını” iletti.



“Bunun sebebinin, Türk şirketleri veya başka şirketlerin, mallarını satmaları için Maraşlılara yaklaşmaları olduğuna dair bilgiler olduğu” iddiasında bulunan gazete, Hristodulidis’in gerek sözde “Maraş Belediyesi”, gerekse “Mağusa Ticaret Odasıyla” iletişime geçtiklerini söylediğini aktardı.



Önlerinde elle tutulur bilgiler ve somut bir görüş olması için, konunun tamamının ele alınması amacıyla önümüzdeki hafta başında görüşmeler yapılmasının belirlendiğini söyleyen Rum bakan, ileri sürülen “Türk faaliyetlerinin ele alınması ve şikayet edilmesi için, elle tutulur faaliyetlere karar verilmesi amacıyla Maraş Belediyesiyle toplantı yapılacağını” sözlerine ekledi.



PRODROMU



Gazeteye göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir grup gazeteciyle birlikte kapalı bölge Maraş’ı ziyaret etmesini yorumlayan Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında, “Türk tarafının müzakerelerin başlamasını zorlaştırma girişiminden söz ederek, Türk tarafının müzakerelerin son turunda Maraş’ı Kıbrıs Rum idaresi altına koyan bir öneri sunduğunu” iddia etti.



Prodromu sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:



“Ne yazık ki Türkiye yasadışı müdahalelerini sürdürüyor. Bunlar Kıbrıs sorununun çözümü açısından yardımcı olmamakla kalmayıp, caydırıcı (önleyici) olan da hareketlerdir. Türkiye’nin, tüm Kıbrıslılar için gerçek bir çözümü müzakere etmemize niyetli görüneceğini ümit edelim. Bunun ise, gerginlik politikasına bir son vereceği anlamına gelmesi gerekmektedir.”



Prodromu “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in şu an Lute’la yapacağı görüşmelere ve Lute’un ise Kıbrıs Türk tarafı ve özellikle de (Kudret Özersay’la değil) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yapacağı görüşmelere odaklanmış olduğunu” da vurguladı.



Lute’la yapılacak olan görüşmelerde, BM Genel Sekreteriyle müzakerelerin başlamasına ulaşmaları için, gerekli adımın atılmasının mümkün olmasını umduklarını da belirten Rum sözcü, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bugüne kadarki görüşmelere gönderme yaparak, Maraş’la ilgili öne sürülenlerin tam anlamıyla geçersiz olduğunu iddia etti.



Prodromu “Türk tarafının geçtiğimiz dönemde Cenevre ve Crans Montana’da gerçekleştirilen müzakere sırasında, Maraş’ı, Kıbrıs Rum idaresi altında olacak olan bölgeye dâhil eden bir öneri sunduğu” iddiasını da yineledi.



SİYASİ PARTİLERİN AÇIKLAMALARI



Rum siyasi partilerin ise konuyla ilgili açıklamalarında, Maraş’la ilgili BM kararlarına işaret ettiklerini yazan gazete, AKEL’in açıklamasında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş’la ilgili faaliyetlerinin, kabul edilemez ve kınanması gereken eylemler olduğunu belirttiğini iddia etti.



“Bu faaliyetlerin, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarının ihlalini teşkil ettiğini” de öne süren AKEL, bu kararların Maraş’ın herhangi bir bölümüne yerleşme girişimlerini kabul edilemez olarak tanımladığını ve kapalı kentin BM idaresine verilmesini istediklerini” iddialarına ekledi.



DİKO partisi “Maraş’la ilgili tek istikrarlı tezin, BM Güvenlik Konseyinin 550 sayılı kararının uygulanması olduğunu” iddia ederken, EDEK ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hiçbir durumda Türk tarafının şantaj ve baskılarına boyun eğmemesi gerektiğini savundu.



Ekologlar Hareketi ise açıklamasında, Rum hükümetini, kendilerini Guterres çerçevesi ve bunun yol açtığı olumsuzluklara hapsetmeyecek şekilde inisiyatifler üstlenmeye çağırdı.

Vatandaşlar İttifakı ise açıklamasında, Türkiye’nin, müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak olan sağlıklı bir ortam meydana getirmeyi istemediğinin artık açık olduğunu iddia ederken, ELAM ise açıklamasında, bunun Türkiye ve KKTC’yi sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmek için bir fırsat olduğu iddiasında bulundu.



Dayanışma Hareketi ise, müzakerelerle ilgili perspektiflerin, “bir yaz gecesi rüyası” olarak kalacağını öne sürdü.



Politis gazetesi ise “Maraş’la İlgili Konu Lute’a” başlıklı haberinde, Rum kesiminin Maraş’ta yapılmaya çalışılanları çok ciddi olarak değerlendirdiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyu yarın bir araya geleceği BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a iletmesinin beklendiğini yazdı.



Gazeteye göre Maraş konusundaki gelişmeleri yorumlayan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, “bunları çok ciddi olarak nitelendirerek, diğer eylemlerin yanı sıra, Başkanın Sayın Akıncı’yla kısa zaman önce yaptığı ilgili görüşmenin de haricinde, Anastasiadis’in yarın konuyu net bir şekilde Lute’a ileteceğini” söyledi.



Açıklamasında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Maraş kökenli Rumların duyguları ve acısıyla oynadığı” iddiasında da bulunan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kısa zaman önce Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e gönderdiği yanıt mektubunda “Guterres’in, Maraş konusuyla ilgili her şeyin, ilgili kararlar çerçevesinde olması gerektiğine dair ifadesinin net olduğunu” iddialarına ekledi.



Gazete “Gözler Hedefte” başlıklı bir başka haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Lute’la yapacağı yarınki görüşmesinde, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki ileri sürülen Türk meydan okumaları ile kapalı bölge Maraş’taki Kıbrıs Türk hareketleri konusunu ortaya koyacağını yazdı.



Gazete Anastasiadis’in Lute’la görüşmesinde, Kıbrıs sorununun özüyle ilgili olarak ise, varılan görüş birlikleri ve Crans Montana’da görüşülenlere saygı gösterilmesini önereceğini ekledi.



Haber Alithia’da “Sözcü MEB’deki ve Maraş’taki Türk Faaliyetleriyle İlgili Olarak Bunların Kıbrıs Sorununun Çözümüyle İlgili Önleyici Olduğunu Söylüyor”, Haravgi’de ise “Guterres Çerçevesi Maraş’ı Güvenceye Alıyor- Özersay’ın Kışkırtıcı Faaliyetleri ve Açıklamaları Konusunda Öfke” başlıklarıyla yer aldı.