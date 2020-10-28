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Maraş, Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yeniden inşa edilecek (VİDEO)

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Maraş, Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yeniden inşa edilecek
Maraş, Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yeniden inşa edilecek (VİDEO)

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kapalı Maraş bölgesinde yapılacak çalışmaların Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapalı Maraş’ın bir kısmının açılmasının ardından bölgeye ziyarette bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyet ile KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Kurum, Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki incelemelerini tamamladıktan sonra basına açıklama yapan Kurum, konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şükranlarını ileterek başladı.

 

İHYA VE İNŞAA EDECEĞİZ

Kardeşlik ruhuyla siyasi ve ekonomik alanlarda KKTC’nin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kurum, Türkiye ile KKTC’nin bir bütün olduğunu söyledi.

KKTC ile Türkiye’nin çevre ve şehircilik alanında iş birliği içerisinde olduğunu aktaran Kurum, Maraş bölgesini ihya ve inşa etmek için bu bölgede incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

 

“MARAŞ, KONYA BELEDİYESİ VE TOKİ İŞ BİRLİĞİNDE YENİDEN İNŞA EDİLECEK”

Bölgede yapılacak çalışmaların Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yapılacağını belirten Murat Kurum, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinde yanında olacağının altını çizdi.

 

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