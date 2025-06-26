Maraş Raporu yeniden Avrupa Konseyi gündemine getirildi

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nde görüşülen Maraş konulu rapor ve karar dün bir kez daha Komite’de ele alındı.

İtalyan Raportör Pierro Fassino, karara konu Maraş ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere konuyu Komite’de tartışmaya açmasının ardından, Komite üyeleri Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Armağan Candan yanı sıra AKEL milletvekili George Loucaides de söz alarak konuşma yaptı.

Konuyla ilgili olarak Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı konuşmada, mevcut kararda kapalı Maraş’ta TMK’nın herhangi bir başvuruyu sonuçlandırmadığı ifadesi yer almasına rağmen geçtiğimiz günlerde bir başvurunun tazminat ile sonuçlandırıldığını ve toplamda 577 kişinin TMK’ya başvurarak kapalı Maraş’taki mülkleri için talepte bulunduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, geçtiğimiz süre içerisinde Kıbrıslı Rumların bölgeye ilgisinin arttığını, bölgeyi ziyaret eden milyonlarca insan olduğuna dikkat çekti. Kıbrıslı Türklerin uğramış olduğu haksız izolasyon ve kısıtlamalar gündeme taşınmayarak Maraş özelinde hala daha sadece Rumların mülkiyet meselesinin konuşulmasının adil olmadığına dikkat çeken Hasipoğlu, Komite’nin gündeminden çıkarılmasını talep etti.

Bizler Kıbrıslı Rumlara mülkiyet talepleri konusunda AİHM içtihatları çerçevesinde çareler sunarken, GKRY’nin ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’ni hiçe sayarak haksız tutuklamalara başladığını, halihazırda beş yabancı uyrukluyu tutukladığını ve KKTC vatandaşlarını ise küresel takip listelerine aldırdığını, tutuklama tehdidi ile baskılamaya ve korkutmaya çalıştığını vurguladı.

Hasipoğlu, AİHM tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen TMK mekanizmasını delmeye çalışan ve tamamıyla KKTC ekonomisini hedef alan GKRY’nin gayrı hukuki yaklaşımını Komite huzurunda sona erdirmeye davet etti.

CTP Milletvekili Armağan Candan AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi'nde bu karar ile ilgili olarak söz alarak konuştu. Konuşmasında, Temmuz ayında New York'ta gerçekleşecek uluslararası konferans, mülkiyet ve taşınmaz mal komisyonuna değindi. Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'ndeki mülkiyet gündeminin Aralık ayına ertelendiğini vurgulayan Candan, Ekim ayında da kuzeyde Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu, seçimden sonra Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama ihtimalinin ortaya çıkacağını anlattı. BM ve AB'nin Kıbrıs konusu için birer özel temsilci atadığını vurgulayan Candan, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan yakınlaşmanın memnuniyet verici olduğunu, bunun Kıbrıs'a da yansıması gerektiğini ifade etti. Candan bölgede birçok savaş yaşanırken Doğu Akdeniz'de Kıbrıs eksenli bir işbirliği ve istikrar alanı yaratılmasının herkesin çıkarına olacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

AKPA heyeti, Genel Kurul ve Komite toplantılarına katılım yanında, bağlı bulundukları grup toplantılarına da katılıp , 27 Haziran tarihinde görüşmelerini tamamlayacaklar .