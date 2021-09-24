  • BIST 1.384,680
  • Altın 499,38
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Maraş, şimdi ne olacak? YAYINDA

» »
Maraş, şimdi ne olacak? Detay Gazetesi Maraş dosyasını açıyor.
Maraş, şimdi ne olacak? YAYINDA

Maraş, şimdi ne olacak?

Detay Gazetesi Maraş dosyasını açıyor. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP Milletvekili Fikri Toros ve TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli Maraş'ta bundan sonra ne olacağını anlattı.

Detay Gazetesi'nin Maraş Dosyası "Şimdi Ne Olacak?" Cuma günü saat 18:00'de Detay Kıbrıs Facebook Ve Detay Medya Youtube hesaplarında yayınlanacak.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BKP Genel Başkanı İzcan: “KIB-TEK’te Yakıtla İlgili Gelişmeler İbret Verici”24 Eylül 2021 Cuma 15:28
  • Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne Yapılan Haksızlığın Giderilmesi İçin Uğraşmak Görevimiz”24 Eylül 2021 Cuma 15:22
  • İhtiyat Sandığı Müdürlüğüne Ali Anıl Yüce Atandı24 Eylül 2021 Cuma 15:09
  • Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de Yayımlandı24 Eylül 2021 Cuma 15:07
  • 23 Kişiye Yasal İşlem!24 Eylül 2021 Cuma 14:43
  • İhmalkarlık Sonucu Yangın Sıçradı!24 Eylül 2021 Cuma 14:41
  • Aracın Üzerine Yanıcı Madde Döküp Yaktılar!24 Eylül 2021 Cuma 14:38
  • İnşaatta Üzerine Blok Duvar Düştü!24 Eylül 2021 Cuma 14:31
  • Evinde Silah Bulundu!24 Eylül 2021 Cuma 14:27
  • Ölüm Nedeni Kalp Krizi Olarak Tespit Edildi!24 Eylül 2021 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti