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Maraş toplantısı protesto ediliyor

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Maraş toplantısı protesto ediliyor
Maraş toplantısı protesto ediliyor

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bugün kapalı Maraş’ta yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” konulu yuvarlak masa toplantısını protesto edecek.

“Maraş’ta Provokasyona Hayır” sloganıyla bugün saat 10.00’da Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi karşısında eylem düzenlenecek.

Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, YKP, BKP, KTÖS, Basın-Sen, DEV-İŞ, Hayata Dokun Hareketi ortak açıklamasında, “Bizler aşağıda imza sahibi olan örgütler olarak Gazimağusa’nın kapalı bölgesi olarak bilinen Maraş’ta gerçekleşecek Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı yuvarlak masa toplantısını reddediyoruz. Kapalı bölge Maraş’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 550 numaralı kararı bölge sakinleri dışında yerleşime açılmasını kabul edilemez bulduğumuzu belirtir ve bölgenin Birleşmiş Milletler yönetiminde açılması gerektiğine vurgu yaparız.” denildi.

Bugüne kadar sunulan ve taraflarca eş zamanlı olarak kabul edilmeyen bütün planların, bölgenin Kıbrıslı Rum parça devleti yönetiminde olacağına yönelik genel bir kabulü barındırdığı kaydedilen açıklamada, “Bizler, Kapalı Maraş’ı toplumların barışması için önemli bir zemin olarak görmekteyiz.” denildi.

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