Maraş toplantısına Arıklı da isyan etti! Hayırdır beyler, Maraş'ı muhalefeti yok sayarak mı açmayı düşünüyorsunuz?

İşte o açıklama;

YERİM SİZİN DENGE POLİTİKANIZI...

YDP bu ülkede Maraş'ın "Haklarımıza halel gelmeksizin, Türk Yönetiminde, BM gözetiminde, Özel Statüde, Eski Kullanıcılarının iskanına ve kullanımına" açılacağını iddia eden ve bunu da Parti Manifestosuna yazan tek partidir.

Biz bu tezimizi gündeme getirdiğimizde "BM Kararı var. Yapamazsınız" diyenlere uzun uzun nasıl yapacağımızı anlattık.

Türkiye Barolar Birliği Maraş'ta bir toplantı düzenliyor. İyi güzel de bu toplantıya Mecliste temsil edilen siyasi partiler davet edilmemiş. Sadece Hükümet davet edilmiş.

Niye? Farklı sesler ve farklı mesaj verecekler gelmesin istenmiş. Eh, onlar gelmeyeceğine göre Maraş'ın açılmasını ilk gündeme getiren YDP de çağrılmamış. Hayırdır beyler, Maraş'ı muhalefeti yok sayarak mı açmayı düşünüyorsunuz?

Bunun adına "Denge Politikası" diyorlar ya, yemişim sizin denge poltikanızı...