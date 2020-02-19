"Maraş toplantısında Erdoğan katılmadığı için Akıncı davet edilmedi"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Maraş'ta gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Akıncı'nın davet edilmemesinin sebebi olarak “Erdoğan katılmadığı için, Akıncı davet edilmedi” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ADA TV'de yayınlanan "Gündeme Bakış" programında Erçin Şahmaran'ın sorularını yanıtladı.

İşte Taçoy’un Şahmaran'a yaptığı açıklamalar...

“Maraş konusu, yeni bir konu değil. Şimdi konuşulmaya başlanmadı. Yaptığımız temaslar var. Avrupa Parlamentosunda görüşmelerimiz var. UBP olarak biz, ortağımız HP, Kıbrıs konusunda farklı hareketleri gündeme getirmede hem fikiriz.

AB’yi yıllardır uğraşmamıza rağmen ikna edemedik. Pek çok öneri yaptık. İkna edemedik. Şimdi yıllarca anlattıklarımızı, hukuki zeminde gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bu konu yeni başlamadı. Ankara’da, burada toplantılar yapıldı. Kapalı Maraş’ta yapılan ikinci toplantıdır. Ankara’da yapılan ilk toplantıya, yabancı hukukçular da katılmıştı. Kapalı Maraş’ta yapılan toplantıda da yabancı katılımcılar oldu.

Konunun bundan sonraki bacağında, bölgeyi askeri bölge olmaktan çıkaracağız. İkinci adım, Mal Tazmin Komisyonuna başvuruların yapılması. Bununla ilgili hukuki kararlar alınacak. Maraş, BM kararları, yani 550 ve 789 nolu kararlara göre açılacaksa, hiçbir sorun olmaz.

İlk önce, ekonomik önceliği olan bölge, yani deniz kıyısı. İlgili malın, 1974 öncesi işletmecilerine çağrı yapılacak, gelin binalarınızı alın, ekonomiye kazandırın. Eğer çağrı cevap bulmaz, belirlenen sürede buralar eski sahiplerince alınmazsa, ihale yöntemi ile buralar başkalarına verilebilir. Bunların hukuki çerçevesi de tartışılmaktadır. Bunun sonucunda, KKTC ekonomik olarak bir artı değer ve ivme kazanacak.

Bu girişimler, BM kararlarına göre yapılacak. Eski sahibine toprak değil, bina verilecek. Toprak konusunda ihtilaf varsa, toprak Vakıf malıysa, mahkemeye gidecek. Biz sadece binayı veriyoruz, toprağı değil.

Güney’deki mallarından feragat eden vatandaşlarımız var. Bu mallar hala KKTC’nin uhdesinde. Bu mallar da takas olarak kullanılabilir. Bireysel takastan, global takasa geçilerek, bu konu da çözülebilir. Bu yönde bir karar alınarak bunun üzerine de gidilecek.

Kapalı Maraş toplantısına istisnasız tüm muhalefet partileri çağrıldı. Katılmamak kendi tercihleri olmuştur. Katılım seviyesi de Başbakanlığa kadar tutulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, bu toplantı da yer alacak olsa idi, Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı da büyük ihtimal bu toplantıya çağrılırdı. Seçim var diye bu olayı kimse kendine mal etmeye çalışmasın.”