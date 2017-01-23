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Maraş transferlerle güçlendi

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Maraş transferlerle güçlendi
K-Pet 1.lig kırmızı grupta mücadele eden Maraş ara transfer döneminin tamamlanmasına saatler kala yapmış olduğu iki transfer ile kadrosunu güçlendirdi.

Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Mağusa’nın kımızı beyazlı ekibi Maraş Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, asbaşkan Börke Kaşif, futbol şubesi sorumluları Murat Altınay, Hüseyin Özyalçı’ın yoğun geçen transfer görüşmeleri sonucunda iki deneyimli futbolcu Gençler Birliği’nden Yunus Kalaycı ile Serdarlı’dan Hasan Şemmedi’yi kiralık olarak transfer etmeyi başardı.

1.Lig kırmızı grupta mücadele eden kırmızı beyazlılarda Maraş Spor Kulübü asbaşkanı Börke Kaşif, ligin ilk devresinde genel olarak yönetimsel olarak çok iyi çalıştıklarını, takım ilk devrede göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını belirterek ilk devreyi iyi bir yerde tamamladıklarını belirtti.

Ligin ikinci devresinin çok çetin ve zor geçeceğinin bilinci içerisinde olduklarını, transfer çalışmalarını çok yoğun ve titizlik içerinde sürdürerek olumlu sonuç aldıklarını belirten Börke Kaşif, bu yönde takım kadrosuna transferler yaparak kadro derinliği yaratılarak daha da güçlendiklerini söyledi.

Kaşif, yeni sezonda konulan hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını bundan sonraki süreçte de yapacaklarını sözlerine ekledi. 

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