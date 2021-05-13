Maraş ve Ercan’daki mülklerle ilgili başvurularda gelişme

Fileleftheros gazetesi “EVKAF Hikâyesi AİHM’de- Kapalı Kent Maraş’taki Bir Apartmanın Kira Bedeliyle İlgili Başvuru- Tapudan İlk Kez İşgal Altındaki Bölgelerdeki Bir Mülkün Değeriyle İlgili Değerlendirme” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Rumların, mülklerinin iadesi yanı sıra 1974 bu yana olan kira bedelleriyle ilgili tazminat istediklerini yazdı.

Rum Tapu Dairesi’nin, kapalı bölge Maraş’ta bulunan bir apartmanın ödenmesi gereken kira bedeline ilişkin olarak ilk kez yazılı bir şekilde değer biçtiğini kaydeden gazete, Türk tarafının ise tezlerini ortaya koymak için uzatma talep ettiğini, aynı zamanda “EVKAF’ı sürece pencereden koymaya çalıştığını” iddia etti.

Davaların birinin Maraş, birinin de Ercan’la ilgili olduğunu ve iki davanın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) beklemede olduğunu kaydeden gazete, başvuru sahiplerinin avukatının tanınmış Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis olduğunu yazdı.

AİHM’nin Türk tarafından 14 Mayıs tarihine kadar karşı iddialarını dosyalamasını istediğini anımsatan gazete, Türkiye’nin burada sürece EVKAF’ın da müdahil olmasını istediğini, fakat başvuru sahiplerinin bunu kabul etmediğini belirtti.

Maraş’la ilgili davada başvuru sahibinin “K.V. Mediterranean Tours Ltd” şirketi olduğunu ve şirketin bir apartmanın sahibi olduğunu belirten gazete, başvuru sahiplerinin başlangıçta KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduklarını, TMK’nın ise sürece EVKAF’ın da müdahil olabileceğini söylediğini iletti.

Akabinde başvuru sahipleri tarafından bu kararla ilgili olarak temyize gidildiği ve kazanıldığı, daha sonra ise Türk tarafının temyize gittiği ve şimdi iki tarafın da Avrupa Mahkemesi’nde olduğu belirtildi.

Türkiye’nin görüşlerini ortaya koyması için davanın yarına belirlenmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin tüm bilgileri bulamadığı için uzatma istediğini ve AİHM’nin ise 11 Haziran’a kadar süre verdiğini haber veren gazete, Dimitriadis’in konuyla ilgili açıklamasında, mevcut davadaki tehlikenin EVKAF argümanı olduğuna işaret ettiğini iletti.

EVKAF’ın “Aresti-Ksenidi” ile “Lordos” davalarına da müdahil olmayı istediği ve EVKAF’ın “mülklerin kendisine ait olduğu hikayesiyle” üçüncü kez benzer bir davaya müdahil olmayı talep ettiğini öne süren gazete, bu davanın, başvurunun “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı bir kişi tarafından yapılmasından ötürü, Rum Yönetimi’nin yardımcı olma hakkına sahip olmasından ötürü, siyasi bir boyutu bulunduğuna da işaret etti.

Gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti Başka Bir Benzeri Davada Yok” ara başlıklı haberinde ise, AİHM’de başka bir benzeri davanın ise beklemede bulunduğunu yazdı.

Söz konusu durumda, davaya konu olan mülkün, kapalı bölge Maraş yerine “Timbu”da (Ercan) bulunduğunu ve bunun Londra’da yaşamını sürdüren iki Kıbrıslıya ait olduğunu yazan gazete, başvuru sahiplerinin KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu, Türkiye’nin ise başvuruyu geciktirdiğini iddia etti.

Gazete bunun üzerine başvuru sahiplerinin “Türk tarafının geciktiği ve uygun prosedürlerin olmadığı, sonuç olarak da etkili bir süreç olmadığı argümanıyla, iç hukuk yolları tüketilmeden doğrudan Avrupa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını” yazdı.

AİHM’nin ise iç hukuk yolları tüketilmediğinden ötürü başvuruyu reddetmek yerine, ilerlemeyi tercih ettiğini ve Türk tarafından görüşlerini yarına kadar ortaya koymasını istediğini kaydeden gazete, ancak 11 Haziran’a kadar uzatma istendiğini belirtti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bu davada yer almaması konusunda ise Kıbrıslı Rum avukat Dimitriadis, Rum hükümetinin göçmenleri, yardımcı olduğu Maraş kökenli göçmenler ile “yardımcı olmadığı” Ercan veya başka yerlerden olan göçmenler şeklinde ikiye ayırdığını sözlerine ekledi.