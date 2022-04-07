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“Maraş’a karşılık Ercan havaalanının ve Mağusa Limanı’nın açılması teklifinde ısrar edeceğiz”

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Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Maraş'ın iade edilmesinin ideal bir Güven Artırıcı Önlem (GAÖ) olabileceğini belirtti.
“Maraş’a karşılık Ercan havaalanının ve Mağusa Limanı’nın açılması teklifinde ısrar edeceğiz”

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Maraş'ın iade edilmesinin ideal bir Güven Artırıcı Önlem (GAÖ) olabileceğini belirtti.

Kasoulides, hükûmetin “Mağusa’nın çitle çevrili bölgesinin geri verilmesi karşılığında Türk kontrolündeki Tymbou (Ercan) havaalanının ve Mağusa Limanı’nın açılması teklifinde ısrar edeceğini” de vurguladı.

Mağusa`nın eski belediye başkanı Aleksis Galanos`u onurlandırmak için Limasol`da bir toplantıya hitap eden Kasoulides, Maraş’ın iadesinin Aleksis Galanos`un eskiden desteklediği gibi Kıbrıs sorununun çözümünün önünü açabilecek ideal bir Güven Artırıcı Önlem (GAÖ) teşkil edebileceğini kaydetti.

Kasoulides, iade edilecek ilk beldenin Mağusa’nın kapalı bölgesinin olması gerektiğine dair hiçbir şüphe olmadığını söyledi.

Kasoulides, teklifin, AB pazarına giren malları denetlemek amacıyla AB denetimine girecek olan gümrük dairesi ile birlikte Mağusa Limanı’nı da kapsadığını söyledi.

Bunların gerçekleşmesi için, Kasoulides, Türkiye`nin ek Ankara protokolünün tam olarak uygulanmasına devam etmesi ve limanlarını ve havaalanlarını Kıbrıs gemilerine ve uçaklarına açması gerektiğini söyledi.
 
Kasoulides ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland,  Brüksel ve Avrupalı ​​ortaklar da dâhil olmak üzere ‘muhataplarımızın’ GAÖ’lere yönelik olumlu tepkisini memnuniyetle karşıladı.
 
Dışişleri Bakanı, Kıbrıslı Türklerin tutumunun başlangıçtaki olumsuz tavrına rağmen ilerleyen süreçte GAÖ’lere olumlu yaklaşacağını umduğunu söyledi.

 

CNA

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