"Maraş'a karşılık Ercan ve Mağusa Limanı konusunda ısrarcı olacağız"

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis kapalı Maraş’ın verilmesi karşılığında Ercan Havaalanı ile Mağusa Limanı’nın açılması önerisinde, Türk tarafının reddetmesine rağmen ısrar edeceklerini söyledi.

Yoannis Kasulidis, Kıbrıs radyosuna açıklamasında, Anastasiadis’in Maraş-Ercan önerisinin Kıbrıs Türk tarafının “izolasyon” argümanını ortadan kaldırdığını da savundu.

Türk tarafının reddetmesine rağmen önerilerinde ısrar edeceklerini söyleyen Kasulidis “Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin yeniden başlaması için gereken her şeyi yapacak ancak Türk tarafının egemenlik ve iki ayrı devlet şartlarını kabul etmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir” dedi.

Amerikan hükümetinin 3 günlük ABD ziyareti kapsamında ilettiği öneriye olumlu yaklaştığını kaydeden Kasulidis, Amerikalıların, seçimler nedeniyle müzakerelerin bu yıl başlamasını zor gördüklerini sözlerine ekledi.