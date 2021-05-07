  • BIST 1.426
  • Altın 485,072
  • Dolar 8,2860
  • Euro 9,9950
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

“Maraş’a Karşılık Ercan ve Mağusa Limanı’nın Uluslararası Arenaya Açılmasını Reddetmek Tarihi Bir Hatadır”

» »
Özyiğit, “Bu öneriler niye değerlendirilmeye bile alınmadan reddedildi, reddedilme gerekçesi nelerdir, tüm bunlar açık ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılmalıdır” dedi.
“Maraş’a Karşılık Ercan ve Mağusa Limanı’nın Uluslararası Arenaya Açılmasını Reddetmek Tarihi Bir Hatadır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum lider Anastasiades tarafından güven yaratıcı önlemler çerçevesinde sunulan Maraş’a karşılık Ercan Havaalanının uluslararası uçuşlara açılması, Türk liman ve hava sahasının Rum bandıralı gemi ve uçaklara açılmasına karşılık ise Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması önerisinin hiç değerlendirilmeden reddedilmesinin tarihi bir hata olduğunu vurguladı.

Bu önerilerin reddetmek yerine değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Yıllardır Maraş’ın BM gözetiminde yasal sahiplerine iadesine karşılık, Mağusa Limanının uluslararası ticarete, Ercan’ın da uçuşlara açılmasını savunmaktaydık, Rum liderliği ise bunu ısrarla reddetmekteydi. Şimdi böylesi bir öneri yapılmışken, işin doğusu ve yapılması gereken bu önerileri değerlendirmeye almaktı” dedi.

Yıllarca ambargolardan şikayet eden ve ekonomik kayıplarını yaşayan taraf olarak, bu önerilerin reddedilme gerekçesinin toplumla paylaşılması gerektiğini belirten Özyiğit, “Bu öneriler niye değerlendirilmeye bile alınmadan reddedildi, reddedilme gerekçesi nelerdir, tüm bunlar açık ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılmalıdır” dedi.

“Maraş’ın BM gözetiminde yasal sahiplerine verilmesine karşılık dünyanın çeşitli yerlerinden uçaklar ülkemize gelecekse, Ercan’dan kalkan uçaklar her yere gidecekse, Mağusa Limanı uluslararası ticarete açılacaksa, bunu kabul etmemizin olumsuz ne tarafı olabilir ki?” diye soran Özyiğit şunları kaydetti: “Yoksa amaç Kıbrıs Türkünü tamamen dünyadan koparmak mı? Cenevre’de kabul edilmeyeceğini bile bile ortaya konan 6 maddelik öneri de bu planın bir parçası mı?”

“Kıbrıs Türkü’nü Dünyayla Buluşturacak Politikalara İhtiyacımız Var”

TDP Başkanı Özyiğit, Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da koparacak politikalara değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyaç olduğunu vurguladı ancak  Cumhurbaşkanı Tatar’ın izlediği politikanın ve Cenevre’de yaptığı önerilerin tam tersine Kıbrıs Türkünü dünyadan daha da koparacak, uluslararası alanda zorda bırakacak içerikte olduğunu belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Ms Hastalarının İlaç Sıkıntısına Acilen Çözüm İstedi07 Mayıs 2021 Cuma 14:02
  • Çevre Koruma Dairesi “Doğamızdaki Canlılar” Konulu Resim Yarışması Düzenliyor07 Mayıs 2021 Cuma 13:55
  • Ataoğlu, Ada-Sen’i kabul etti07 Mayıs 2021 Cuma 13:50
  • 44. Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi Ant İçme Töreni yapıldı07 Mayıs 2021 Cuma 13:11
  • BASS hükümeti eleştirdi07 Mayıs 2021 Cuma 13:10
  • ‘Üniversiteler, KKTC ekonomisi, siyasi yapısı, kültürü ve ülkenin dünyaya tanıtılması bakımından en önemli sektör’07 Mayıs 2021 Cuma 13:05
  • KTTB'den Talasemi Günü açıklaması07 Mayıs 2021 Cuma 13:03
  • Papadopulos'tan Eleştiri: Cenevre Konferansı, Kıbrıs Rum tarafı için Hezimet07 Mayıs 2021 Cuma 12:06
  • BASS: Hükümet Edenlerin Tek Derdi Kendileri ve Çıkarları07 Mayıs 2021 Cuma 11:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı Avcı'yı Kabul Etti07 Mayıs 2021 Cuma 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti