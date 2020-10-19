Maraş’a Tellerden Atlayıp Giren Şahıslar Tutuklandı

Maraş’a 17 Ekim’de saat 13:15 sıralarında tellerden atlayıp giren G.K (E-29) ve S.T. (E-29) isim iki kişi tutuklandı.

Maraş’a 17 Ekim’de saat 13:15 sıralarında tellerden atlayıp giren G.K (E-29) ve S.T. (E-29) isim iki kişi tutuklandı.

Gazimağusa Şehir Merkezi ile Derinya Kara Geçiş Kapısı arasında bulunan yol güzergahı üzerindeki bir noktadan tellerle çevrili olan Askeri Yasak Bölge içerisine gizlice giren iki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince Maraş’ın kapalı bölgesinde fotoğraf çekerken tutuklandı.

Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve fotoğraflama suçu işlediği tespit edilen iki kişi tahkikatın tamamlanması maksadıyla 3’er gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.