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Maraş’a yat limanı ve turistik tesis yapılıyor!

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Bakanlar Kurulu, Maraş'a yat limanı ve turistlik tesis yapma kararı aldı.
Maraş’a yat limanı ve turistik tesis yapılıyor!

Bakanlar Kurulu, Maraş bölgesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait parsellerde yat limanı ve turistlik tesis yapma kararı aldı.

Kararda, "Kıbrıs Cumhuriyeti adına kayıtlı 57 ve 651 numaralı parsellerin, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Yasası’nda belirtilen koşullar çerçevesinde, Yat Limanı ve Turistlik Tesis yapılması amacıyla, Başbakan Yardımcılığı , Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın şartları ve olumlu görüşü doğrultusunda kiralanmak üzere Maliye Bakanlığı'nın kontrolüne verilmesine karar verdi" ifadeleri yer alıyor.

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