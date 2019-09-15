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“Maraş’ı açma tehditlerine kayıtsız kalmayacağız''

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“Maraş’ı açma tehditlerine kayıtsız kalmayacağız''
“Maraş’ı açma tehditlerine kayıtsız kalmayacağız''

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis “45 yıldır yeni yerleşikleri değil, sakinlerini, mal sahiplerini, onu tanımlayanları bekleyen kenti korumak için mümkün olan hiçbir şeyi atlamadan yapacağız” dedi.

Kıbrıs Rum radyosuna göre sözde “Maraş Belediyesi”nin Derinya’daki kültür merkezinde dün akşam düzenlenen “anti işgal” etkinlikte konuşan Anastasiadis, Türkiye’nin, “kışkırtıcı” diye nitelediği eylemlerini “cevapsız bırakmayacaklarını” söyledi.

Önümüzdeki günlerde önüne koyduğu hedefin, Türkiye’nin eylemlerini cevapsız bırakmamak olduğunu söyleyen Anstasidis, bunun için BM Genel Kurulu vesilesiyle gideceği New York’ta Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve BM Genel Sekreteri ile temaslarını bu maksatla değerlendireceğini anlattı. Anastasiadis, ekim ayında Brüksel’de gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı gündemine de Maraş konusunu da ekletmek istediğini, bu isteğinin Avrupalı liderlere iletildiğini söyledi.

“Türk uzlaşmazlığı hiçbir olanak bırakmadı, çözüm çabalarını dinamitledi” iddiasında da bulunan Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölge’deki egemenlik haklarının ihlali, Maraş’ı iskâna açma tehditleri, ne bizim, ne uluslararası toplum, ne de AB için kayıtsız kalınabilecek eylemlerdir” ifadesini kullandı.

Kıbrıs müzakerelerinin başarısızlığı konusunda çok şey söylendiğini hatırlatan Anastasiadis, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına da değindi ve “Mustafa Akıncı ile 9 Ağustos’ta üstlendiğimiz ve başardığımız son çabayı da batırmak için her yöntemle çabalıyorlar” dedi.

Anastasiadis “İşleyebilir ve sürdürülebilir, siyasi eşitliği kabul edecek bir çözümde kararlıyım. Ancak siyasi eşitliği, Türkiye’nin anladığı değil, BM kararlarında belirtilen şekliyle kabul edecek çözüm” dedi. Rum lider şöyle devam etti:

 “Bir topluma, ötekine tahakküm etme hakkı tanıyan ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın tamamını kendi hegemonyası altına almasına olanak tanıyacak siyasi eşitliği ve Kıbrıs halkına, kendisini aşağılayacak veya kabul etmesine olanak bulunmayan bir çözümü sunmak niyetinde değilim.”

Öte yandan Kıbrıslı Rum Sözcü Prodromos Prodromu ise “Türkiye şu anda Başkan Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Akıncı arasındaki, referans şartlarında mutabakat sağlanabileceğini gösteren uzlaşıyı bozmak için müdahale ediyor” iddiasında bulundu.

Bir etkinlikte konuşan Prodromu, “Bunu ve Maraş’ın iskana açılmasını engellemek için elimizdeki bütün diplomatik ve siyasi imkanları kullanacağız, Genel Sekreter’in müzakereleri yeniden başlatma inisiyatifinin devamını talep edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru seçenekleriyle ilgi araştırmanın tamamlandığını, hazırlanan dosyanın pazartesi günü Rum Yönetimi Başkanı’na sunulacağını söyledi.

Hristodulidis, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kathimerini’ye röportajında dile getirdiklerine karşılık “Kıbrıs sorununda istenilen çözüm, BM kararları zemininde iki bölgeli iki toplumlu federasyondur” dedi.

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