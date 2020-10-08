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Maraş’ın bir bölümü bugün halkın kullanımına açılıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın kamuya ait olan sahil kısmı halkın kullanıma açılıyor.
Maraş’ın bir bölümü bugün halkın kullanımına açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın kamuya ait olan sahil kısmı halkın kullanıma açılıyor. Halkın Maraş’ın sahil kısmından faydalanmasını sağlayacak bu ilk adım çerçevesinde bugün saat 16.00’de Maraş’ın kapıları açılacak. Bu gelişmeyle birlikte “Kapalı Maraş” da tarihe karışacak…

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Maraş’ın sahil kısmının kullanıma açılmasına yönelik çalışmalar ise günboyu sürdü…Bu çerçevede, Maraş’a giriş için Gazimağusa Doktor Fazıl Küçük Stadyumu tarafına kapı açıldı.Sabah saatlerinde tellerin kaldırılmasıyla monte edilen sürgü kapının yanına ise kontrol kulübesi konuldu…

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Açılan kapıyla birlikte; Demokrasi Caddesi güzergahı kullanıma açılacak ve bu yoldan da sahil şeridine ulaşılacak…Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken Maraş’ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını kaydetmişti…

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da “Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak Maraş’ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda  KKTC  makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız” demişti…

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Birleşmiş Milletler himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinde kapsamlı bir çözümün parçası olarak da görüşülen Maraş konusu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle çözülemedi.. Maraş’ın açılım süreci geçen yıl başladı. Koalisyon hükümeti, Maraş’ın Türk idaresinde yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar başlattı.  KKTC’de Maraş’ın yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar Türkiye tarafından da büyük destek gördü… Bu arada, Ada’daki Osmanlı mirası Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kapalı Maraş’ın bulunduğu arazinin EVKAF’a olduğunu belirtiyor…

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