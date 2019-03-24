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Maraş’ın iadesini, BM Genel Sekreteri’ne, Maraş konusunu ön plana çıkarmadığını ifade etti

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Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maraş konusunu BM’de gündeme getirme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.
Maraş’ın iadesini, BM Genel Sekreteri’ne, Maraş konusunu ön plana çıkarmadığını ifade etti

Politis gazetesi, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ile gerçekleştirdiği mülakata geniş yer verdi.

Habere göre Galanos, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’dan bilgilendirmeye atıfta bulunarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maraş konusunu BM’de gündeme getirme konusunda isteksiz olduğunu belirtti. 

Galanos, iyi niyet misyonunun bir parçası olan Maraş’ın iadesini, BM Genel Sekreteri’ne, Maraş konusunu ön plana çıkarmadığını ifade etti.

Galanos, kendisi ile görüşmelerinin ardından, Spehar’ın, BM Genel Sekreteri’ne yazdığını, Guterres’in ise Anastasiadis’e, Maraş konusunun emrine amade olduğunu söylediğini, ancak bu konuda yanıtın verilmediğini söyledi.

Galanos, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ayrıca Anastasiadis ile görüştüğünü belirterek her iki lidere, “açıklamalarıyla iki toplum arasındaki ortamı zehirlememekten vazgeçmeleri”  çağrısında bulundu.

Kıbrıslı Rum liderliğine yönelik olarak ise Galanos, başka çözümler veya iki devlete dayalı çözüme ilişkin konuşmaların, Kıbrıs sorunundaki bir dizi konunun, taraflarınca terk edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Galanos açıklamasında ayrıca çözümün her çabasını sabote eden Kıbrıs Rum derin devletin varlığından da söz ederken bazı Kıbrıslı Rumların da, konuyu sonlandırmak adına Maraş’ın kolonize edilmesini istediğini söyledi. 

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