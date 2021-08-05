KKTC sınırları içinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ın ziyaretçi sayısı 180 bini aştı.

KKTC sınırları içinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş'ın ziyaretçi sayısı 180 bini aştı.

Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan ve bu ay itibarıyla ikici aşamasına geçilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin Maraş bölgesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Maraş'ı ziyaret eden kişi sayısı 180 bin 207'ye ulaştı. KKTC'de salgın koşulları nedeniyle bir süre uygulanan tam kapanma koşullarına rağmen yerli ve yabancı turistlerin Maraş'a ilgisi devam ediyor.

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Gazimağusa Belediyesi çeşitli imkanlar sunuyor

8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeye göre, Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak içim büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sunuyor.

Ziyarete açık bölgede bulunan toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi'nin yoğun çalışmalarıyla güneş şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilirken, güvenlik tedbirleri kapsamında cankurtaranlar görevlendirildi.

Yenileme çalışmaları devam ediyor

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri görsel olarak da bölgeye katkı sağlıyor.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

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KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, 12 Temmuz 2021'de Bakanlar Kurulu kararıyla askeri olmaktan çıkarılan bölgeyi 26 Temmuz 2021'de ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.