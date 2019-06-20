Maraş’la ilgili karar öncesi Cumhurbaşkanı’yla istişare edilmemesi “en büyük yanlış, hakaret ve saygısızlık"

DP Genel Başkanı Denktaş, Başbakan Yardımcısı Özersay’ın Rum Liderle görüşmesi ayrıca Maraş’la ilgili karar öncesi Cumhurbaşkanı’yla istişare edilmemesinin “en büyük yanlış, hakaret ve saygısızlık” olduğunu söyledi. Denktaş, Cumhurbaşkanı’nın yıpratılmasına karşı olduğunu belirtti, ironi yaptı.

CUMHURBAŞKANI’NA BİLGİ VERMEK DURUMUNDA”…

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Özersay’ın Dışişleri Bakanı olarak, Anastasiadis’le sosyal görüşme yapmış olsa bile Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a bilgi vermek durumunda olduğunu söyledi. Denktaş, Özersay’ın bunu yapmadığını ve Başbakan’a bu konuda bilgi verdiğini söylediğini anımsatarak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Denktaş, harita konusunda Akıncı’nın adımını kendisinin de eleştirdiğini ancak “Cumhurbaşkanı’na karşı saygısızca bir davranış içinde olmama, bu gerekçe ya da hak yaratmaz. Hele devlete inandığını söyleyen bir tarafsan” dedi.

“MARAŞ KARARI TÜRKİYE ONAYIYLA OLMUŞTUR”…

Denktaş, Bakanlar Kurulu’nun kapalı Maraş’la ilgili kararını “olumlu” bulduğunu ancak altı doldurularak ve doğru yönde yapılmasının önemine değindi. Denktaş, Maraş kendi yönetimimizde açılması konusunda tüm Cumhurbaşkanlarına ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlarına öneri sunduğunu ancak Türkiye’den hep “Bu şimdi dursun” yanıtı aldığını belirterek hükümet kapalı Maraş’la ilgili bir karar almışsa bunun Türkiye onayıyla olduğunu iddia etti.

“HİÇBİR CUMHURBAŞKANI’NA BU YÖNDE BİR SALDIRIYI KABUL ETMEM”…

Bakanlar Kurulu’nun Maraş konusunda aldığı karara işaret eden Denktaş, “Böyle bir konuda karar almadan önce Cumhurbaşkanı’yla istişare etmemek, bilgilendirmemek olabilecek en büyük yanlıştır, hakarettir, saygısızlıktır kendi kendine” dedi. Kıbrıs sorunu konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşlerinin uyuşmadığını belirten Denktaş, “Ama döveceksem Akıncı’yı ben döverim. Başkasına dövdürtmem. Muhtemelen –henüz kesin kararımı vermedim- Akıncı’nın karşısına aday da çıkacağım. Ama bu şekilde yıpratılması benim kabul edebileceğim bir şey değil. Hiçbir Cumhurbaşkanı’na bu yönde bir saldırıyı kabul etmem” şeklinde konuştu.

“KAPATSIN AĞZINI, KAPATSIN SİYASİ DEFTERİNİ VE AKADEMİSYENLİĞE DÖNSÜN”…

Serdar Denktaş, “Ama dur bakalım, daha seçime 9 ay var. Kudret Bey kendisi de aday olabilir. Kendisi seçilirse, ki artık rüyasında görür, böyle bir tavırla karşılaşması hoşuna gider mi? Bu tavır tamam değil, bu tavır kendi kendimizi dünyaya rezil etmektir. Hele, Anastasiadis’le yapılan görüşmede Maraş konusu da gündem olmuşsa, ki muhtemelen olmuştur ama benim Cumhurbaşkanımın bundan haberi yoksa hiç konuşmasın. Kapatsın ağzını, kapatsın siyasi defterini ve akademisyenliğe dönsün” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum Lider Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşme öncesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi vermemesinin “yanlış” olduğunu söyledi. Farklı fikirlerde olunmasının, Cumhurbaşkanı’na karşı “saygısızca davranış içinde olunmasına gerekçe ya da hak yaratmadığını” ifade eden Denktaş, Bakanlar Kurulu’nun kapalı Maraş’la ilgili karar öncesi Cumhurbaşkanı’yla istişare edilmemesinin de kendi kendimize yaptığımız en büyük yanlış, hakaret ve saygısızlık olduğunu belirtti. Kıbrıs sorunu konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşlerinin uyuşmadığına dikkat çeken Denktaş, “Ama döveceksem Akıncı’yı ben döverim. Başkasına dövdürtmem. Cumhurbaşkanı’nın bu şekilde yıpratılması benim kabul edebileceğim bir şey değil. Hiçbir Cumhurbaşkanı’na bu yönde bir saldırıyı kabul etmem” dedi.