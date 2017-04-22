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Maraş’la ilgili teknik komite kurulması önerildi

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Maraş’la ilgili teknik komite kurulması önerildi
Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen müzakereler çerçevesinde Maraş’la ilgili bir teknik komite kurulmasının önerildiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Maraş’ın Açılmasıyla İlgili Teknik Komite” başlığıyla verdiği haberinde, “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası (EVEA)”nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen müzakereler çerçevesinde, Kapalı Maraş’ın açılması durumunda zemin hazırlığı için teknik komite kurulması önerisinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre EVEA heyeti, bu çerçevede Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum hareketler tarafında üstlenilen kentin birleşik imar planıyla ile ilgili inisiyatifler hakkında bilgiler verirken, böyle bir komitenin kurulmasının, kentin açılması durumunda zemin hazırlığı için belirleyici katkılar sağlayacağını savundu.

Öte yandan EVEA’nın açıklamasına göre Anastasiadis, ortaya çıkan zorluklara rağmen Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çabalarını sürdürmekteki kararlılığını dile getirdi.

“Maraş’ın yasal sahiplerine iadesi” konusunda ise Anastasiadis, Rum Hükümeti’nin kentin açılmasına yönelik önerisinin görüşmeler masasında bulunmaya devam ettiğini, ancak Türk tarafının tüm konuyu Ercan’ın tanınmasıyla birleştirdiğini öne sürdü.

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