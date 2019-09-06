  • BIST 99.495
  • Altın 277,103
  • Dolar 5,7085
  • Euro 6,2955
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Maraşlı Rumlara Kıbrıslı Rum avukatlardan da teklifler yapılıyor

» »
Maraşlı Rumlara Kıbrıslı Rum avukatlardan da teklifler yapılıyor
Maraşlı Rumlara Kıbrıslı Rum avukatlardan da teklifler yapılıyor

KKTC hükümetinin Kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunu gündeme getirmesinin ardından özellikle Maraş’ın sahil kesimlerinde taşınmaz malları bulunan Kıbrıslı Rumlara taşınmazlarını satmaları yönünde Kıbrıslı Türk avukatlardan teklifler gittiği iddialarının ardından, benzer tekliflerin Kıbrıslı Rum avukatlar tarafından da yapıldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, kapalı bölge Maraş konusundaki yayınlarını bugün de sürdürerek, Kıbrıslı Türk avukatların Maraş’ta taşınmaz malı bulunan Kıbrıslı Rumlarla iletişime geçerek taşınmazlarını satın alma girişiminde bulundukları iddialarının ardından, benzer tekliflerin Kıbrıslı Rum avukatlar tarafından da yapıldığı iddiasını ortaya attı.

Haberde, bazı Kıbrıslı Rum avukatların, taşınmaz sahibi Kıbrıslı Rumlarla iletişim kurarak yabancı müşterileri için kapalı bölge Maraş’tan mal satın almak istediklerini belirtildi.

Gazete, bu tür tekliflere olumlu yanıt veren veya satış gerçekleştiren Maraş kökenli Kıbrıslı Rum olup olmadığının ise bilinmediğini, bu yöndeki bilgilerin sözde “Maraş Belediye Başkanlığı” tarafından Rum İçişleri Bakanlığı’ndan talep edilmesinin beklendiğini de ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Ulaştırma Bakanı Anastasiadu Uluslararası Uzay Formu’na katılıyor05 Eylül 2019 Perşembe 12:02
  • “Hellim davalarının geri çekilmesi gündemde”05 Eylül 2019 Perşembe 12:00
  • Güney Kıbrıs’ta yeni Müsteşarlık kuruldu05 Eylül 2019 Perşembe 11:59
  • “Euroasia Interconnector projesinde sorun”05 Eylül 2019 Perşembe 10:21
  • AKEL ve Vatandaşlar İttifakı Anastasiadis’in doğal gaz önerisini değerlendirdi05 Eylül 2019 Perşembe 10:19
  • Rum mallarıyla ilgili bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle, tapu dairesi çalışanları aleyhinde araştırma başlatılıyor04 Eylül 2019 Çarşamba 17:46
  • Anastasiadis kara para aklanması konusunda konuştu03 Eylül 2019 Salı 13:30
  • Lute bugün liderlerle yeniden bir araya geliyor03 Eylül 2019 Salı 13:00
  • Kırmızı Göl’de yapılan araştırmalar Rum yönetimine 664 bin 490 Euro’ya mal oldu03 Eylül 2019 Salı 12:59
  • Hristodulidis Ukrayna Büyükelçisi ile görüştü03 Eylül 2019 Salı 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti