Maraş'ta bisiklet gezisi dönemi

46 yıl kapalı kaldıktan sonra yaklaşık 1 ay önce açılan Maraş düne kadar sadece yaya olarak gezile biliyordu.

46 yıl kapalı kaldıktan sonra yaklaşık 1 ay önce açılan Maraş düne kadar sadece yaya olarak gezile biliyordu.

Gazimağusa Belediyesi’nin girişimi ile bugün itibarı ile Maraş artık bisiklet ile de gezilebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada dün itibarı ile Maraş’ın artık bisiklet ile de gezilebileceğini Gazimağusa Belediyesi tarafından iki saatinin 10 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. Bugünkü Maraş’ı bisiklet ile gezenler arasında ise Türkiye Büyükelçisi Ahmet Murat Başçeri de katılanlar arasında idi.

Başçeri yaptığı kısa açıklamada 1 ay önce açılan Maraş’ta sayın Türkiye Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi artık Maraş da hayat bulmaya başlayacak.

Bugün burada bulunma amacımız ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Gazimağusa Belediyesi’ne hibe etmiş olduğu 600 bisiklet ile bugün bu bölgede de sokaklar artık hayat bulmuş olacağını belirtti.

Daha sonra ise bisikletler ile Maraş’ta gezintiye başlandı. (MHA)