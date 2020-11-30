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“Maraş’ta Bugünkü Durumdan Biz Sorumluyuz”

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Sözde “Maraş Belediye Meclis Üyesi” Andreas Morfitis “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşide, kapalı bölge Maraş’taki durumun “geri dönülemez bir noktada olduğu” iddiasında bulundu.
“Maraş’ta Bugünkü Durumdan Biz Sorumluyuz”

Morfitis söyleşisinde özetle, kapalı bölge Maraş konusunda Kıbrıs Rum tarafının son altı yılda hiçbir şey yapmadığını, KKTC’de Kıbrıslı Türkler protesto gösterileri düzenlerken Kıbrıslı Rumların ise Korona önlemlerinin güya çok sıkı olduğu gerekçesiyle Limasol’u birbirine katmalarından utanç duyduğunu dile getirdi.


Maraş konusunun bugünkü duruma gelmesinden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu ifade eden Morfitis, Kıbrıslı Rumların, KKTC idaresi altında Maraş’a dönmelerinin “olumsuzluklarını” da sıraladı.

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